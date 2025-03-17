Федеральный проект "Чистая Арктика" расширяет географию в Якутии
В Якутии стартовала акция проекта "Чистая Арктика" по уборке арктических районов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и Правительства Республики Саха (Якутия)"Чистая Арктика" расширяет географию в Якутии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 17 мар - РИА Новости. Федеральный проект "Чистая Арктика" расширяет географию в Якутии, в этом году акция по уборке арктических территорий стартовала на юбилейном молодежном фестивале "Муус Устар", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Проект "Чистая Арктика" проводится в десяти арктических регионах России.
Как отметили в кабмине, в понедельник на площадке фестиваля "Муус Устар" глава Якутии Айсен Николаев и руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин дали старт пятой экологической акции в республике.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и Правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин
© Фото предоставлено пресс-службой главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин
"В этом году Якутия опять расширяет географию проведения акции – в 2025 году работа по очистке территорий будет проходить уже в шести арктических районах Якутии: в посёлке Тикси и селе Найба Булунского района, в Саскылахе Анабарского района, посёлках Батагай и Эсе-Хайа Верхоянского района, в Чокурдахе Аллаиховского района, посёлках Усть-Куйга, Депутатский и Нижнеянск Усть-Янского района и в Белой Горе Абыйского района", - рассказали в пресс-службе..
Глава региона подчеркнул важность проекта. По его словам, участники "Чистой Арктики" меняют сознание людей. "Преклоняюсь перед волонтёрами, которые приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Центральной России, перед нашими участниками из разных районов Якутии, которые работают в арктических посёлках, в том же Тикси, чтобы сделать Арктику чище. Они сами поменялись и меняют других. Благодаря им это движение стало шире, богаче, лучше", – сказал Николаев.
Он добавил, что к проекту присоединяются и предприятия, они очищают бескрайние территории Арктики, а также помогают в транспортировке собранного металлолома. К примеру, компания "Янолово" привезла порядка 60 тонн собранного металлолома из арктического Усть-Янского района и сдала для переплавки и переработки.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и Правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев
© Фото предоставлено пресс-службой главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
Руководитель проекта Андрей Нагибин отметил символичность старта экологического проекта в рамках фестиваля "Муус Устар". "У нас в рамках акции "Чистая Арктика" действует Всероссийский форум "Арктика. Лед тронулся", который проходит в разных арктических регионах. А в переводе с якутского языка "Муус Устар", как раз означает "лёд тронулся". И в этом году мы дали старт в марте. Такого раньше никогда не было. Как раз сегодня в Якутск по зимнику для сдачи привезли собранный металлолом", – сказал он.
Ранее сообщалось о том, что очный этап пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" стартовал в Якутске, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики.