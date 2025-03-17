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Мужчина бросил гранату в сотрудника военкомата в Запорожье - РИА Новости, 17.03.2025
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22:10 17.03.2025 (обновлено: 22:18 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vsu-2005599735.html
Мужчина бросил гранату в сотрудника военкомата в Запорожье
Мужчина бросил гранату в сотрудника военкомата в Запорожье - РИА Новости, 17.03.2025
Мужчина бросил гранату в сотрудника военкомата в Запорожье
Мужчина стрелял в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранту в сторону сотрудников полиции, которые с работником военкомата проверяли документы у... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:10:00+03:00
2025-03-17T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мужчина стрелял в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранту в сторону сотрудников полиции, которые с работником военкомата проверяли документы у военнообязанных в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщили в областном управлении украинской полиции. "Полицейские вместе с работником районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) проверяли документы у граждан призывного возраста на территории Шевченковского района. В это время вблизи неизвестный прохожий выстрелил вверх из пистолета, бросил в сторону правоохранителей гранату и бросился наутек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По информации ведомства, произошло это в подконтрольном Киеву Запорожье, никто не пострадал. Граната оказалась страйкбольной. "Полицейские быстро выяснили личность правонарушителя. Им оказался 44-летний горожанин. Его задержали по месту жительства. В этот же день сотрудники полиции провели неотложные обыски в квартире, гараже и транспортном средстве задержанного. Во время следственных действий обнаружили и изъяли около 20 патронов, два снаряженных магазина, две дымовые шашки", - добавили в полиции. На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html
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в мире, киев, запорожье, россия
В мире, Киев, Запорожье, Россия
Мужчина бросил гранату в сотрудника военкомата в Запорожье

Мужчина бросил гранату в полицию и сотрудника ТЦК в подконтрольном ВСУ Запорожье

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мужчина стрелял в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранту в сторону сотрудников полиции, которые с работником военкомата проверяли документы у военнообязанных в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщили в областном управлении украинской полиции.
"Полицейские вместе с работником районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) проверяли документы у граждан призывного возраста на территории Шевченковского района. В это время вблизи неизвестный прохожий выстрелил вверх из пистолета, бросил в сторону правоохранителей гранату и бросился наутек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
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По информации ведомства, произошло это в подконтрольном Киеву Запорожье, никто не пострадал. Граната оказалась страйкбольной.
"Полицейские быстро выяснили личность правонарушителя. Им оказался 44-летний горожанин. Его задержали по месту жительства. В этот же день сотрудники полиции провели неотложные обыски в квартире, гараже и транспортном средстве задержанного. Во время следственных действий обнаружили и изъяли около 20 патронов, два снаряженных магазина, две дымовые шашки", - добавили в полиции.
На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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