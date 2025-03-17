https://ria.ru/20250317/vorobev-2005579691.html

Воробьев: пожароопасный сезон начнется в Подмосковье с 20 марта

Воробьев: пожароопасный сезон начнется в Подмосковье с 20 марта - РИА Новости, 17.03.2025

Воробьев: пожароопасный сезон начнется в Подмосковье с 20 марта

Пожароопасный сезон в Подмосковье из-за малоснежной и аномально теплой зимы начнется рано – 20 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:24:00+03:00

2025-03-17T19:24:00+03:00

2025-03-17T19:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон в Подмосковье из-за малоснежной и аномально теплой зимы начнется рано – 20 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Из-за малоснежной и аномально теплой зимы в этом году пожароопасный сезон в Подмосковье открывается достаточно рано – 20 марта. Важно быть во всеоружии и четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В рамках подготовки была увеличена численность группировки лесных пожарных с 533 до 1,2 тысячи человек. Усилен и парк лесопожарной и лесохозяйственной техники – по региональной программе закупили 91 единицу. "Прогноз, который мы имеем на сегодняшний день, схож с ситуацией 2020 года. Тогда 68% пожаров произошли в марте-мае. В этом году сезон открывается также раньше. Вместе с коллегами мы подготовились по 30 федеральным критериям Рослесхоза. Среди основных – это люди и техника", – отметил председатель комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005579204.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев