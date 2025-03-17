https://ria.ru/20250317/volontery-2005496609.html

Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи

Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи - РИА Новости, 17.03.2025

Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи

Волонтеры "Центра "Патриот" проводят эвакуацию мирных жителей из Суджи при силовой поддержке курского ОМОНа и спецназа "Ахмат" группировки войск "Север", в день РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:19:00+03:00

2025-03-17T14:19:00+03:00

2025-03-17T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Волонтеры "Центра "Патриот" проводят эвакуацию мирных жителей из Суджи при силовой поддержке курского ОМОНа и спецназа "Ахмат" группировки войск "Север", в день волонтеры вывозят от 70 до 100 человек, передает корреспондент РИА Новости. "Помогаем вывозить мирное население города Суджа по адресам, которые нам скидывают МЧС, мирные жители, где могут находиться люди. Уговариваем уезжать, многие не хотят, но пытаемся уговорить. Вывозим раненых, инвалидов, такая работа", - рассказал РИА Новости руководитель "Центра Патриот" Алексей Спиридонов. По его словам, в день волонтерам удается вывезти от 70 до 100 человек. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.

https://ria.ru/20250317/uchastniki-2005482876.html

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россия, курская область, суджа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)