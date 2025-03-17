Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 17.03.2025 (обновлено: 14:29 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/volontery-2005496609.html
Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи
Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи - РИА Новости, 17.03.2025
Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи
Волонтеры "Центра "Патриот" проводят эвакуацию мирных жителей из Суджи при силовой поддержке курского ОМОНа и спецназа "Ахмат" группировки войск "Север", в день РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:19:00+03:00
2025-03-17T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005294441_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_091dca1fcfe567fdf390f4065384ef9e.jpg
СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Волонтеры "Центра "Патриот" проводят эвакуацию мирных жителей из Суджи при силовой поддержке курского ОМОНа и спецназа "Ахмат" группировки войск "Север", в день волонтеры вывозят от 70 до 100 человек, передает корреспондент РИА Новости. "Помогаем вывозить мирное население города Суджа по адресам, которые нам скидывают МЧС, мирные жители, где могут находиться люди. Уговариваем уезжать, многие не хотят, но пытаемся уговорить. Вывозим раненых, инвалидов, такая работа", - рассказал РИА Новости руководитель "Центра Патриот" Алексей Спиридонов. По его словам, в день волонтерам удается вывезти от 70 до 100 человек. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20250317/uchastniki-2005482876.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005294441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2929bd3d6d0b02ce25a70bffb0dae0c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Волонтеры эвакуируют ежедневно до ста человек из Суджи

Волонтеры "Центра "Патриот" эвакуируют ежедневно из Суджи до ста человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Суджи спецназом "Ахмат"
Эвакуация мирных жителей из Суджи спецназом Ахмат - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из Суджи спецназом "Ахмат"
Читать ria.ru в
Дзен
СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Волонтеры "Центра "Патриот" проводят эвакуацию мирных жителей из Суджи при силовой поддержке курского ОМОНа и спецназа "Ахмат" группировки войск "Север", в день волонтеры вывозят от 70 до 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Помогаем вывозить мирное население города Суджа по адресам, которые нам скидывают МЧС, мирные жители, где могут находиться люди. Уговариваем уезжать, многие не хотят, но пытаемся уговорить. Вывозим раненых, инвалидов, такая работа", - рассказал РИА Новости руководитель "Центра Патриот" Алексей Спиридонов.
По его словам, в день волонтерам удается вывезти от 70 до 100 человек.
Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков сообщил, что участников операции в Судже наградят
13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала