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Володин прокомментировал проект о бездомных животных - РИА Новости, 17.03.2025
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19:41 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/volodin-2005582713.html
Володин прокомментировал проект о бездомных животных
Володин прокомментировал проект о бездомных животных - РИА Новости, 17.03.2025
Володин прокомментировал проект о бездомных животных
Госдуме необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:41:00+03:00
2025-03-17T19:41:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
александр жуков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госдуме необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. "Необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет, какие решения предлагают профильные министерства", - сказал Володин журналистам. По словам председателя ГД, "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". "Дети получают увечья на всю жизнь. А у нас 5 лет не исполняются поручения президента", - отметил он. В пресс-службе Госдумы уточнили, что соответствующие поручения президента РФ, связанные с урегулированием вопросов обращения с животными, были даны в 2020 и 2021 годах. Ответственными за исполнение были определены правительство и регионы.
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общество, россия, вячеслав володин, александр жуков, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Госдума РФ
Володин прокомментировал проект о бездомных животных

Володин: ГД надо понимать позицию кабмина по проекту о бездомных животных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госдуме необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
«
"Необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет, какие решения предлагают профильные министерства", - сказал Володин журналистам.
По словам председателя ГД, "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".
"Дети получают увечья на всю жизнь. А у нас 5 лет не исполняются поручения президента", - отметил он.
В пресс-службе Госдумы уточнили, что соответствующие поручения президента РФ, связанные с урегулированием вопросов обращения с животными, были даны в 2020 и 2021 годах. Ответственными за исполнение были определены правительство и регионы.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Клишас напомнил о позиции КС по умерщвлению бездомных животных
6 марта, 18:57
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинАлександр ЖуковГосдума РФ
 
 
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