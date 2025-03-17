https://ria.ru/20250317/voennye-2005539891.html

СМИ: норвежские военные использовали теннисные мячи для имитации атаки БПЛА

СМИ: норвежские военные использовали теннисные мячи для имитации атаки БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ: норвежские военные использовали теннисные мячи для имитации атаки БПЛА

Норвежские военнослужащие в рамках военных учений НАТО Joint Viking отрабатывали танковые маневры в условиях атаки БПЛА с помощью теннисных мячей, сообщает... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:09:00+03:00

2025-03-17T17:09:00+03:00

2025-03-17T17:09:00+03:00

норвегия

россия

канада

нато

в мире

бпла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151496/97/1514969754_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5f50baa6045f1b47af29eee00d1b29b3.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Норвежские военнослужащие в рамках военных учений НАТО Joint Viking отрабатывали танковые маневры в условиях атаки БПЛА с помощью теннисных мячей, сообщает портал Defense News со ссылкой на майора вооруженных сил Норвегии Туря Селлеволда. "Для имитации атаки на силы участников сбрасывались теннисные мячи, а FPV-дроны запускались в режиме пикирующих атак, чтобы воссоздать угрозы современных беспилотников", - цитирует портал Селлеволда. По словам военного, в ходе десяти вылетов БПЛА на норвежские танки было сброшено более 30 теннисных мячей. "Это был первый случай, когда вооруженные силы Норвегии провели учения с применением дронов в таком масштабе", - подчеркивает портал. Комментируя использование беспилотников во время потенциальных боевых действий, неназванный офицер норвежских ВС заявил порталу, что военные Норвегии планируют запускать дальнобойные БПЛА. Собеседник портала также добавил, что Норвегия планирует закупить новые дроны с камерами "очень большого радиуса действия", которые будут пригодны для работы в арктических условиях. Военные учения НАТО Joint Viking прошли в Норвегии с 3 по 14 марта, в них приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из нескольких стран - Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Великобритании и США. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250129/norvegija-1996118513.html

https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html

норвегия

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, россия, канада, нато, в мире, бпла