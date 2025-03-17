https://ria.ru/20250317/ukraina-2005403919.html
В Кировограде прогремел еще один взрыв
В Кировограде прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 17.03.2025
В Кировограде прогремел еще один взрыв
Взрыв снова прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T04:05:00+03:00
2025-03-17T04:05:00+03:00
2025-03-17T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в городе сообщал украинский телеканал ТСН. "В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области сигнал воздушной тревоги звучит с 00.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кировограде прогремел еще один взрыв
В Кировограде после воздушной тревоги прогремел новый взрыв