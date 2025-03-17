https://ria.ru/20250317/ubiystvo-2005403326.html
СК установил обстоятельства убийства члена банды "Трифоновские" в Приморье
СК установил обстоятельства убийства члена банды "Трифоновские" в Приморье - РИА Новости, 17.03.2025
СК установил обстоятельства убийства члена банды "Трифоновские" в Приморье
Следователи раскрыли обстоятельства убийства в 2003 году одного из членов банды "Трифоновские" в Приморье, обвиняемый в преступлении задержан в Барнауле,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:32:00+03:00
2025-03-17T03:32:00+03:00
2025-03-17T11:36:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Следователи раскрыли обстоятельства убийства в 2003 году одного из членов банды "Трифоновские" в Приморье, обвиняемый в преступлении задержан в Барнауле, сообщает региональное СУСК РФ. "Следователи СКР по Приморскому краю установили обстоятельства убийства одного из членов банды "Трифоновские" на территории бондарного завода в городе Дальнереченске в 2003 году. По подозрению в убийстве задержан ранее проживавший в Дальнереченске Евгений Манаков, которому на момент совершения преступления было 24 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенное группой лиц (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 июля 2003 года в районе крупозавода в Дальнереченске Манаков с лицом, у которого он работал телохранителем, в ходе ссоры избили потерпевшего и несколько раз выстрели в него из огнестрельного оружия. После они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля и перевезли на территорию бондарного завода, где снова выстрелили в него не менее двух раз, отмечает СУСК. Потерпевший скончался на месте. Фигуранты скрыли тело, а автомобиль сожгли, добавили в СУСК. По данным ведомства, обвиняемый уехал и все эти годы скрывался в Барнауле. Там его задержали в марте 2025 года. Его соучастник - бывший владелец бондарного завода - убит в 2004 году во Владивостоке. Преступление, в том числе, удалось раскрыть с помощью свидетеля, которого сотрудники приморского уголовного розыска нашли в Комсомольске-на Амуре, добавили в СУСК. Манаков заключен под стражу. В ближайшее время его доставят во Владивосток для следственных действий. По данным следствия, вооруженная банда главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина "Трифоновские" действовала в Приморье с начала 1990-х годов. Она нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Уголовное дело на Ясина о бандитизме, убийствах и неуплате налогов на сумму не менее 181 миллиона рублей сейчас рассматривается в суде. Участник банды Игорь Ковальчук был осужден за семь убийств на 14 лет колонии строгого режима. В процессе обжалования ему удалось смягчить наказание до 11 лет 6 месяцев колони, но Верховный суд отменил это решение.
https://ria.ru/20240907/zaderzhanie-1971203388.html
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происшествия, дальнереченск, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дальнереченск, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил обстоятельства убийства члена банды "Трифоновские" в Приморье
СК раскрыл дело об убийстве члена банды Трифоновские в Приморье в 2003 году
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости.
Следователи раскрыли обстоятельства убийства в 2003 году одного из членов банды "Трифоновские" в Приморье, обвиняемый в преступлении задержан в Барнауле, сообщает региональное СУСК РФ
.
"Следователи СКР по Приморскому краю
установили обстоятельства убийства одного из членов банды "Трифоновские" на территории бондарного завода в городе Дальнереченске
в 2003 году. По подозрению в убийстве задержан ранее проживавший в Дальнереченске Евгений Манаков, которому на момент совершения преступления было 24 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенное группой лиц (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ
)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 июля 2003 года в районе крупозавода в Дальнереченске Манаков с лицом, у которого он работал телохранителем, в ходе ссоры избили потерпевшего и несколько раз выстрели в него из огнестрельного оружия. После они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля и перевезли на территорию бондарного завода, где снова выстрелили в него не менее двух раз, отмечает СУСК. Потерпевший скончался на месте. Фигуранты скрыли тело, а автомобиль сожгли, добавили в СУСК.
По данным ведомства, обвиняемый уехал и все эти годы скрывался в Барнауле
. Там его задержали в марте 2025 года. Его соучастник - бывший владелец бондарного завода - убит в 2004 году во Владивостоке
.
Преступление, в том числе, удалось раскрыть с помощью свидетеля, которого сотрудники приморского уголовного розыска нашли в Комсомольске-на Амуре, добавили в СУСК.
Манаков заключен под стражу. В ближайшее время его доставят во Владивосток для следственных действий.
По данным следствия, вооруженная банда главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина "Трифоновские" действовала в Приморье с начала 1990-х годов. Она нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Уголовное дело на Ясина о бандитизме, убийствах и неуплате налогов на сумму не менее 181 миллиона рублей сейчас рассматривается в суде. Участник банды Игорь Ковальчук был осужден за семь убийств на 14 лет колонии строгого режима. В процессе обжалования ему удалось смягчить наказание до 11 лет 6 месяцев колони, но Верховный суд отменил это решение.