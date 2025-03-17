https://ria.ru/20250317/tysjachi-2005585649.html

Путин рассказал про студентов из Таджикистана в российских вузах

Путин рассказал про студентов из Таджикистана в российских вузах - РИА Новости, 17.03.2025

Путин рассказал про студентов из Таджикистана в российских вузах

Более 35 тысяч таджикских студентов обучаются сегодня в российских вузах и их филиалах, Таджикистану выделена одна из самых крупных квот для стран СНГ – тысяча... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:57:00+03:00

2025-03-17T19:57:00+03:00

2025-03-17T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 35 тысяч таджикских студентов обучаются сегодня в российских вузах и их филиалах, Таджикистану выделена одна из самых крупных квот для стран СНГ – тысяча государственных стипендий, заявил президент РФ Владимир Путин. "В настоящее время в российских вузах, а также в филиалах в республике (Таджикистан) и в Российско-Таджикском (Славянском) университете обучается более 35 тысяч таджикских студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных для стран СНГ квот – тысяча государственных стипендий", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров. Он также отметил успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке - речь идет о пяти школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысяч учеников. Путин также напомнил, что в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находился в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250317/rossija-2005555412.html

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таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, снг, в мире