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Более 80 предпринимателей представили товары на ярмарке Республики Алтай
Более 80 предпринимателей представили товары на ярмарке Республики Алтай - РИА Новости, 17.03.2025
Более 80 предпринимателей представили товары на ярмарке Республики Алтай
Более 80 предпринимателей приняли участие в республиканской ярмарке, которая прошла в Горно-Алтайске 15 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:15:00+03:00
2025-03-17T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 80 предпринимателей приняли участие в республиканской ярмарке, которая прошла в Горно-Алтайске 15 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Покупатели могли приобрести колбасные изделия и мясные деликатесы, масло, свежемороженую рыбу, кондитерские изделия, фрукты, цветы, текстильные, детские товары, а также сувенирную продукцию. Предприятия общественного питания в ассортименте реализовывали продукцию собственного изготовления. Ремесленники и мастера Республики Алтай представили изделия ручной работы. На ярмарке было реализовано 5,8 тонны мяса, из них – 1,9 тонны говядины, 1,5 тонны свинины, полтонны баранины, 0,9 тонны мяса птицы. Продано около тонны полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны меда, 1,5 тонны рыбы. Также администрация Горно-Алтайска организовала для пенсионеров бесплатную доставку приобретенного товара, а волонтеры помогали пожилым людям.
https://ria.ru/20250317/zayavki-2005473412.html
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твой бизнес – новости, республика алтай, горно-алтайск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Более 80 предпринимателей представили товары на ярмарке Республики Алтай
Свыше 80 предпринимателей выставили свои товары на ярмарке в Горно-Алтайске
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 80 предпринимателей приняли участие в республиканской ярмарке, которая прошла в Горно-Алтайске 15 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Покупатели могли приобрести колбасные изделия и мясные деликатесы, масло, свежемороженую рыбу, кондитерские изделия, фрукты, цветы, текстильные, детские товары, а также сувенирную продукцию.
Предприятия общественного питания в ассортименте реализовывали продукцию собственного изготовления. Ремесленники и мастера Республики Алтай
представили изделия ручной работы.
На ярмарке было реализовано 5,8 тонны мяса, из них – 1,9 тонны говядины, 1,5 тонны свинины, полтонны баранины, 0,9 тонны мяса птицы. Продано около тонны полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны меда, 1,5 тонны рыбы.
Также администрация Горно-Алтайска
организовала для пенсионеров бесплатную доставку приобретенного товара, а волонтеры помогали пожилым людям.