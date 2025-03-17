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В США пришли в ужас из-за российской военной тактики - РИА Новости, 17.03.2025
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15:28 17.03.2025 (обновлено: 16:14 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html
В США пришли в ужас из-за российской военной тактики
В США пришли в ужас из-за российской военной тактики - РИА Новости, 17.03.2025
В США пришли в ужас из-за российской военной тактики
Российский прогноз о преимущественном использовании беспилотников в ходе боевых действий будущего привел в ужас полковника армии США в отставке Джана Джентиле,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:28:00+03:00
2025-03-17T16:14:00+03:00
сша
красноармейск
руслан пухов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский прогноз о преимущественном использовании беспилотников в ходе боевых действий будущего привел в ужас полковника армии США в отставке Джана Джентиле, его слова приводит издание Business Insider."Если бы кто-то сказал мне: "Послушайте, мы дадим вам сколько угодно беспилотников, но вы за это откажетесь от крупнокалиберных пулеметов M240", — я бы ответил, что вы с ума сошли", — приводятся слова военного эксперта.Соответствующее заявление ранее сделал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По мнению аналитика, "боевые действия будущего будут вестись малочисленными отрядами операторов ударных беспилотников с видом от первого лица (FPV) и пехоты при поддержке разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы".Как отмечает издание, "мысль, что пехота откажется от пулеметов и минометов и будет использовать исключительно беспилотники, привела американских военных экспертов в ужас"."Теоретически это чревато разрушительным двойным ударом. Огромное количество дешевых беспилотников с видом от первого лица может буквально заполонить линию фронта", — отмечается в статье.Ранее в понедельник Минобороны России отмечали, что благодаря боевой работе операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике. Противник при этом безуспешно пытается проводить ротацию на подступах к Красноармейску.В зоне СВО еще в 2024 году стали появляться новые управляемые системы радиоэлектронной борьбы, рассчитанные в первую очередь для борьбы с FPV-дронами. По экспертным оценкам, российские разработчики стараются чутко реагировать на потребности передовых подразделений в области обороны от ударных беспилотников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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сша, красноармейск, руслан пухов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
США, Красноармейск, Руслан Пухов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
В США пришли в ужас из-за российской военной тактики

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский прогноз о преимущественном использовании беспилотников в ходе боевых действий будущего привел в ужас полковника армии США в отставке Джана Джентиле, его слова приводит издание Business Insider.
"Если бы кто-то сказал мне: "Послушайте, мы дадим вам сколько угодно беспилотников, но вы за это откажетесь от крупнокалиберных пулеметов M240", — я бы ответил, что вы с ума сошли", — приводятся слова военного эксперта.
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Соответствующее заявление ранее сделал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По мнению аналитика, "боевые действия будущего будут вестись малочисленными отрядами операторов ударных беспилотников с видом от первого лица (FPV) и пехоты при поддержке разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы".
Как отмечает издание, "мысль, что пехота откажется от пулеметов и минометов и будет использовать исключительно беспилотники, привела американских военных экспертов в ужас".
"Теоретически это чревато разрушительным двойным ударом. Огромное количество дешевых беспилотников с видом от первого лица может буквально заполонить линию фронта", — отмечается в статье.
Ранее в понедельник Минобороны России отмечали, что благодаря боевой работе операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике. Противник при этом безуспешно пытается проводить ротацию на подступах к Красноармейску.
В зоне СВО еще в 2024 году стали появляться новые управляемые системы радиоэлектронной борьбы, рассчитанные в первую очередь для борьбы с FPV-дронами. По экспертным оценкам, российские разработчики стараются чутко реагировать на потребности передовых подразделений в области обороны от ударных беспилотников.
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СШАКрасноармейскРуслан ПуховМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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