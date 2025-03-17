В США пришли в ужас из-за российской военной тактики
BI: российский прогноз о популярности БПЛА на поле боя шокировал американцев
Военный ВС России держит БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский прогноз о преимущественном использовании беспилотников в ходе боевых действий будущего привел в ужас полковника армии США в отставке Джана Джентиле, его слова приводит издание Business Insider.
"Если бы кто-то сказал мне: "Послушайте, мы дадим вам сколько угодно беспилотников, но вы за это откажетесь от крупнокалиберных пулеметов M240", — я бы ответил, что вы с ума сошли", — приводятся слова военного эксперта.
Соответствующее заявление ранее сделал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По мнению аналитика, "боевые действия будущего будут вестись малочисленными отрядами операторов ударных беспилотников с видом от первого лица (FPV) и пехоты при поддержке разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы".
Как отмечает издание, "мысль, что пехота откажется от пулеметов и минометов и будет использовать исключительно беспилотники, привела американских военных экспертов в ужас".
"Теоретически это чревато разрушительным двойным ударом. Огромное количество дешевых беспилотников с видом от первого лица может буквально заполонить линию фронта", — отмечается в статье.
Ранее в понедельник Минобороны России отмечали, что благодаря боевой работе операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике. Противник при этом безуспешно пытается проводить ротацию на подступах к Красноармейску.
В зоне СВО еще в 2024 году стали появляться новые управляемые системы радиоэлектронной борьбы, рассчитанные в первую очередь для борьбы с FPV-дронами. По экспертным оценкам, российские разработчики стараются чутко реагировать на потребности передовых подразделений в области обороны от ударных беспилотников.
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