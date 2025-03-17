https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005548845.html

Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана

Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана - РИА Новости, 17.03.2025

Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:51:00+03:00

2025-03-17T17:51:00+03:00

2025-03-17T18:01:00+03:00

россия

таджикистан

экономика

владимир путин

эмомали рахмон

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в экономику этой страны.В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество."Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиардов долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин после церемонии обмена подписанными документами.В субботу 15 марта Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, таджикистан, экономика, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, белоруссия