Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана
Путин назвал РФ одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в экономику этой страны.
В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиардов долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин после церемонии обмена подписанными документами.
В субботу 15 марта Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.