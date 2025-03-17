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Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана - РИА Новости, 17.03.2025
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17:51 17.03.2025 (обновлено: 18:01 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005548845.html
Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана
Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана - РИА Новости, 17.03.2025
Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:51:00+03:00
2025-03-17T18:01:00+03:00
россия
таджикистан
экономика
владимир путин
эмомали рахмон
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в экономику этой страны.В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество."Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиардов долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин после церемонии обмена подписанными документами.В субботу 15 марта Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, таджикистан, экономика, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, белоруссия
Россия, Таджикистан, Экономика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана

Путин назвал РФ одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в экономику этой страны.
В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиардов долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин после церемонии обмена подписанными документами.
В субботу 15 марта Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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РоссияТаджикистанЭкономикаВладимир ПутинЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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