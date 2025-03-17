https://ria.ru/20250317/svo-2005591944.html

Суд рассмотрит дело мужчины, расстрелявшего участника СВО

Суд рассмотрит дело мужчины, расстрелявшего участника СВО - РИА Новости, 17.03.2025

Суд рассмотрит дело мужчины, расстрелявшего участника СВО

Батайский городской суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело 30-летнего мужчины, который в 2023 году в состоянии алкогольного опьянения в ходе... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:38:00+03:00

2025-03-17T20:38:00+03:00

2025-03-17T20:38:00+03:00

происшествия

ростовская область

батайск

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Батайский городской суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело 30-летнего мужчины, который в 2023 году в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта не менее 14 раз выстрелил из оружия в участника спецоперации, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Прокуратура… утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый находился в парке города Батайска. Там он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с участником специальной военной операции. "После этого мужчина с близкого расстояния произвел в него не менее 14 выстрелов из имевшегося оружия в область головы и груди. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html

ростовская область

батайск

россия

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происшествия, ростовская область, батайск, россия