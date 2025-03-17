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ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.03.2025
ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 495 военнослужащих и... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:05:00+03:00
2025-03-17T12:05:00+03:00
2025-03-17T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 495 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Удачное, Димитров, Шевченко и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действий "Центра"