Когда сажать свеклу в 2025 правила посадки и ухода
© Pixabay / Tracy LundgrenСвекла
© Pixabay / Tracy Lundgren
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Оглавление
- Когда сажать свеклу в 2025 году?
- Зависимость от региона посадки
- Сроки посадки
- Сроки посадки по лунному календарю
- Какой сорт свеклы выбрать?
- Инструкция по посадке свеклы в открытый грунт
- Требования к участку
- Подготовка почвы и грядки под посадку
- После чего можно сажать свеклу
- Совместная посадка свеклы
- Подготовка семян свеклы к посадке
- Обработка семян
- Проращивание семян
- Посев свеклы
- Расстояние между семенами
- Особенности подзимнего и весеннего сева
- Сколько всходят семена свеклы?
- Что делать, если свекла не всходит?
- Другие способы посева свеклы
- Уход за свеклой в открытом грунте
- Прореживание
- Полив
- Подкормка
- Вредители и болезни
- Сбор урожая свеклы
- Что делать, если свекла выросла большая?
Когда сажать свеклу в 2025 году?
Обычно сажать свеклу начинают в середине весны, когда снижается вероятность заморозков. Иначе подмороженные смена могут не взойти или корнеплоды будут твердыми и невкусными. Как правило, посевными работами начинают заниматься, если почва прогрелась до 6 - 10°, а температура воздуха держится на уровне 15-18°. Свекла считается теплолюбивым растением, поэтому с посевом культуры лучше не спешить.
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Зависимость от региона посадки
Сроки посадки свеклы во многом зависят от температурных особенностей территории. Так, в средней полосе страны оптимальное время посадки приходится на середину или конец мая, а на юге посевными работами занимаются в начале апреля. На севере зачастую дачники используют пророщенные семена, которые высаживают в мае под укрывной материал. Обычные семена там можно помещать в грунт с середины июня.
Сроки посадки
Сроки посадки зависят от сорта свеклы, погодных условий и региона России. В целом, посевными работами занимаются с конца марта по июнь. Чтобы избежать ночных заморозков, можно накрывать грядки пленкой или другим защитным материалом.
Дачные участки
Сроки посадки по лунному календарю
Считается, что лунные фазы могут влиять на рост растений как положительно, так и отрицательно. Из-за этого многие дачники при посадке растений ориентируются на лунный календарь. В 2025 году он для свеклы выглядит так:
Месяц 2025 года
Благоприятные дни
Запрещенные дни
Март
4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 31
28, 29, 30
Апрель
1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 29
26, 27
Май
2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 29, 30
4, 19, 23, 26, 27
Июнь
3, 8, 9, 13, 23, 26, 27, 30
16, 21, 25
© Pixabay / Azeret76Свекла
© Pixabay / Azeret76
Свекла
Какой сорт свеклы выбрать?
При выборе сорта свеклы учитываются сроки созревания, то, сколько урожай может храниться в течение года, вкусовые качества. Например, дольше всего пролежат в погребе такие разновидности, как Носовская плоская, Кросби, Рокет F1, Мадам Ружетт F1, Нежность, Цыганочка. Самая вкусная свекла вырастет из сортов Браво, Обыкновенное чудо, Козак, Высокая, Мулатка.
Раннеспелые сорта
Кариллон, Боливар, Египетская, Красный шар, Настенька, Винегрет
Среднеспелые сорта
Соната, Багровый шар, Деликатесная, Глобус F1
Поздние сорта
Матрона, Цитадела, Фрона, Цилиндра.
В целом, в списке лучших сортов свеклы обычно выделяют:
- Андромеду F1;
- Кедри;
- Риваль;
- Негритянку;
- Опольскую.
Инструкция по посадке свеклы в открытый грунт
На качество урожая свеклы могут повлиять тип почвы, освещенность, частота полива, а также то, насколько хорошо был подготовлен грунт.
Требования к участку
Участок, на который высаживают свеклу, должен быть хорошо освещен. Культура будет расти лучше в питательной и рыхлой почве, для нее подходят также суглинки, супеси и торфяные грунты. Из-за того, что корнеплоды у свеклы иногда вырастают больших размеров, их нельзя сажать слишком близко друг к другу. Кроме этого, земля должна быть хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды при поливе.
Подготовка почвы и грядки под посадку
Почву для посадки свеклы следует подготавливать еще с осени. Для этого нужно убрать с участка камни, лишние коренья, сорняки, перекопать грунт и внести в него компост или навоз. Если земля отличается высокой кислотностью, то в нее можно добавить гашеную известь. Кроме этого, грунт удобряют сульфатом или суперсульфатом. Их рассыпают на участке, а затем его слегка перекапывают. Весной также нужно перекопать землю и посыпать ее торфом или опилками.
Дачные участки в Подмосковье
После чего можно сажать свеклу
При посадке свеклы не менее важно учитывать, какие культуры росли на участке ранее. Так, ее нельзя высаживать после капусты, моркови, свеклы и сельдерея. При этом она будет хорошо расти, если ее предшественниками были:
- картофель;
- лук;
- тыква;
- горох;
- огурцы;
- фасоль;
- чеснок.
Совместная посадка свеклы
Свеклу можно сажать совместно с картофелем, кольраби, петрушкой, шпинатом, редисом, редькой. Нередко на огородах можно встретить грядки свеклы, на которых растет чеснок.
Подготовка семян свеклы к посадке
Семена свеклы довольно большого размера, что удобно при посадке. Если они имеют розовый или зеленый оттенок, это значит, что производитель уже обработал их необходимыми веществами. Такие семена замачивать не нужно, в отличие от необработанных.
Обработка семян
Семена свеклы без обработки необходимо подготовить к посадке. Для этого сначала их замачивают в соленой воде. Если часть посадочного материала всплыла на поверхность, ее убирают - такие семена не взойдут или принесут скудный урожай. После этого хорошие семена нужно обеззаразить в слабом растворе марганца в течение 12 часов. Затем их выдерживают по несколько часов сначала в горячей воде, а потом в холодной. Посадочный материал следует также подержать в стимуляторе роста и просушить их в теплом месте на протяжении суток.
Проращивание семян
Самый простой способ проращивания свеклы - замачивание. Для этого необходимо блюдце, на которое кладут влажную войлочную или холщовую ткань, причем один ее конец должен выходить за границы блюдца. На него выкладывают семена, а потом накрывают оставшейся частью материала. Таким образом создаются оптимальные условия для появления первых ростков.
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Посев свеклы
Посадка свеклы начинается, когда почва хорошо прогрелась. Сначала делают грядки, на которых необходимо провести борозды глубиной в 2 см. Важно, чтобы у них было плотное и плоское дно. После этого их нужно полить и дождаться, когда вода впитается. Затем можно раскладывать семена в борозды, аккуратно засыпать грунтом и снова слегка полить через дождевую насадку на лейке.
Расстояние между семенами
Расстояние между бороздками должно быть 10-15 см для выращивания мелкой свеклы, для крупной – 20-30 см. Сажать семена следует на расстоянии от 4 до 10 см друг от друга.
Особенности подзимнего и весеннего сева
Свеклу можно высаживать осенью или ранней весной, но в таком случае есть свои особенности. Оптимальный срок подзимнего посева - конец октября или начало ноября. Главное условие - земля должна быть холодной, чтобы культура не дала ростки. Семян нужно высаживать больше, чем при обычном посеве, потому что многие могут не взойти. Также важно выбрать те, которые устойчивы к заморозкам. При посадке в грунт можно внести смесь субстрата и гумус, а затем утеплить его компостом.
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При весенней посадке семена свеклы можно не замачивать, потому что зачастую почва и так влажная. Если она рыхлая, то посадочный материал высаживают на глубину от 2 до 4 см.
Сколько всходят семена свеклы?
Если при посадке использовались пророщенные семена свеклы, то первые всходы можно увидеть уже через 3-4 дня. Сухой посадочный материал прорастет спустя приблизительно 7-9 дней. Чтобы свекла росла быстрее, нужно соблюдать правила полива.
Что делать, если свекла не всходит?
Свекла может не взойти, если:
- при посадке не использовался дренаж;
- культуру высадили на том же участке, что и прошлом году. Для свеклы важен перерыв в 3-4 года;
- отсутствуют подкормки и удобрения;
- семена заморозились или хранились слишком долго.
Чтобы избежать такой проблемы, нужно покупать только качественные семена, учитывать срок годности, соблюдать все правила подготовки грунта, посева и последующего ухода. Кроме этого, можно накрыть грядку пленкой - парниковый эффект ускоряет процесс роста.
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Другие способы посева свеклы
Чтобы получить более ранний урожай, дачники используют метод посадки рассады. Для этого можно купить грунт в специализированном магазине. Его нужно просеять и добавить раствор фунгицида, чтобы защитить будущую свеклу от болезней. Готовую смесь пересыпают в емкость, уплотняют и выкладывают на нее семена. Их затем засыпают грунтовым слоем в 1-1,5 см, который ровняют и снова уплотняют. В конце посадку поливают водой.
Когда у свеклы появляется 2-3 настоящих листка, ее можно пересаживать в открытый грунт. Для сеянцев подготавливают лунки, которые должны находиться друг от друга на расстоянии от 10 до 20 см в зависимости от формы корнеплода. Затем их увлажняют. Когда вода впиталась, рассаду аккуратно вносят в лунки, разравнивая корни и присыпая пустоты грунтом, после чего снова поливают и накрывают не несколько дней пленкой.
Уход за свеклой в открытом грунте
Свекла не относится к слишком прихотливым растениям, но соблюдать некоторые правила ухода придется.
Прореживание
Грядки прореживают, чтобы корнеплодам хватило питательных веществ и они выросли без деформаций. Когда у всходов сформируется 2-4 настоящих листка, то можно удалить самые слабые ростки. Также следует убрать сорняки. Во второй раз прореживание проводят, когда начинает формироваться корнеплоды, между ними должно быть расстояние от 8 до 10 см. Если у свеклы слишком большой плод, то прореживать нужно сильнее.
© Pixabay / Tobias LaufersweilerЛистья свеклы
© Pixabay / Tobias Laufersweiler
Листья свеклы
Полив
Несмотря на то, что свекла может переносить засуху, ей все равно нужен регулярный полив для получения хорошего урожая. Ориентировочно процедуру следует проводить каждые 5-7 дней, но если стоит засушливая погода, то чаще. После появления первых всходов увлажнять грядки необходимо каждые 2-3 дня. Воду лучше использовать отстоянную и не холодную. После полива землю следует немного разрыхлить, но аккуратно, иначе можно повредить свеклу. Чтобы сократить число поливов, грунт можно посыпать мульчей, например, сухой травой.
Подкормка
Зачастую культуре хватает тех удобрений, которые вносились в грунт при ее посадке. Однако, если этого не было сделано или свекла плохо растет, ее можно подкармливать. Обычно для этого используют комплексные покупные минеральные удобрения. Если почва изначально плохо плодоносит, то в нее добавляют калий, азот или бор.
Вредители и болезни
Главными врагами свеклы считаются медведка, которая повреждает корнеплоды, нематоды, поедающие листья, и свекловичная муха. Против медведки используют борный раствор, которым поливают борозды и норы. Свеклу, которую атаковали нематоды, зачастую вырывают и уничтожают. Для борьбы с мухой следует опрыскивать растение инсектицидом, удалять сорняки. Кроме этого, с участка следует убирать садовых слизней.
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Среди болезней чаще всего встречается фомоз, из-за которого свекла быстро гниет. Чтобы избежать заражения, семена обрабатывают специальным раствором. При церкоспорозе на листьях появляются красные пятна и серый налет. Для борьбы с этим заболеванием семена опрыскивают препаратами с медью каждые 10 дней и обрабатывают фунгицидами.
Сбор урожая свеклы
Свекла, в зависимости от сорта, созревает через 75-90 дней после посадки. Ее нужно убрать из земли до того, как наступят заморозки. Лучше всего делать это в сухую погоду - тогда с корнеплода лучше сходит земля. Мелкую, мягкую, поврежденную свеклу выбрасывают. После сбора урожая его необходимо убрать на хранение, например, в погреб. Оптимальная температура для хранения - при 2-3°.
Что делать, если свекла выросла большая?
Слишком большие плоды плохо выдерживают хранение и имеют плохой вкус. Чтобы избежать подобного урожая, следует делать правильные интервалы между посадками, а также собираться свеклу, когда она достигла нужного размера в соответствии с сортом.