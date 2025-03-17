В ловушке с психопатом: станция в Антарктиде передала тревожное сообщение
CC BY-SA 3.0 / Dr Ross Hofmeyr / SANAE IV on top of the southern buttress of VesleskarvetСтанция Sanae IV
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тревожные новости пришли из Антарктиды, бескрайней снежной пустыни, где только полярные станции представляют собой маленькие людские оазисы. Содного из таких пришло письмо с мольбой о помощи - южноафриканской исследовательской базы Sanae IV. Что там произошло – разбиралось РИА Новости.
В замкнутом пространстве
По арктическим меркам Sanae находится недалеко от норвежской станцией "Тролль", индийской "Майтри" и российской "Новолазаревской". От каждой – примерно 300 километров.
Средняя температура воздуха зимой здесь составляет минус 23 градуса, а скорость ветра может достигать 60 м/c. На станции находятся в том числе эксперты в области метеорологии, медицины и инженерии.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНа аэродромной базе российской научной станции "Новолазаревская" в Антарктиде
На аэродромной базе российской научной станции "Новолазаревская" в Антарктиде
И вот из этого, богом забытого места, как пишет The Times пришло письмо: один из исследователей напал на полярников и угрожает другим. Журналисты не стали приводить имена упомянутых сотрудников станции.
"К сожалению, его поведение достигло уровня, который вызывает глубокую тревогу. В частности, он применил физическую силу к [X], что является серьезным нарушением норм личной безопасности и на рабочем месте. Более того, он угрожал убить [X], создавая атмосферу страха и запугивания. Я по-прежнему глубоко обеспокоен своей собственной безопасностью, постоянно задаваясь вопросом, не могу ли я стать следующей жертвой", - сообщил один из запертых на станции ученых.
© Getty Images / AnadoluАнтарктида
© Getty Images / Anadolu
Антарктида
Он заявил, что поведение коллеги становится "все более вопиющим" и призвал к немедленно обеспечить безопасность команды.
"Я не могу чувствовать себя комфортно, пока он рядом", – говорилось в электронном письме.
Ситуацию усугубляет то, что инцидент произошёл в условиях полной изоляции: учёным предстоит оставаться на базе ещё десять месяцев. Суровые климатические условия делают эвакуацию, о которой умоляет автор сообщения, практически невозможной.
© Public domainИсследовательский воздушный шар взлетает в небо в Антарктиде
© Public domain
Исследовательский воздушный шар взлетает в небо в Антарктиде
Вмешательство министра
Власти ЮАР уже высказались о происходящем. Министр окружающей среды Дион Джордж пообещал связаться с полярниками.
"Между руководителем группы и этим человеком произошла словесная перепалка, – сообщил министр. – Затем ситуация обострилась, и этот человек ударил начальника. Вы можете себе представить, каково это. Здесь теснота, и людей в каютах начинает, с точки зрения психики, лихорадить".
© Getty Images / Gallo ImagesДион Джордж
© Getty Images / Gallo Images
Дион Джордж
Чиновник также отметил, что полярников ждет тщательная проверка психологами. Специалисты определят, насколько они подготовлены к работе в столь сложных условиях.
Но это произойдет, видимо, нескоро: с учетом физической и, частично, информационной изоляции, на станции может произойти что угодно. И на "большой земле" об этом узнают не сразу.
© Getty Images / AnadoluАнтарктида
© Getty Images / Anadolu
Антарктида
Зарубить топором и убежать в ледяную пустыню
К сожалению, случаи, когда полярники начинают вести себя неадекватно, совсем не редкость. Еще в 1920-1930-х опытный американский исследователь Ричард Бэрд одним из первых включил в комплект снаряжения смирительные рубашки.
Данная мера объяснялась печальным опытом других экспедиций, столкнувшихся с так называемым полярного психоза.
© Getty Images / BettmannРуаль Амундсен
© Getty Images / Bettmann
Руаль Амундсен
По рассказам Руаля Амундсена, в 1898 году один из его моряков, Толлефсен, во время зимовки внезапно убежал в ледяную пустыню, а другой полярник, попытался зарубить главу экспедиции топором.
Сталкивались с подобным поведением и русские поморы, которым было известно психопатическое состояние "меряченья": человека неудержимо тянуло совершать безумные выходки.
В далеком 1792 году сын купца Рыбина, находившийся с ним на промысловой шхуне, увидев в небе красочное полярное сияние, неожиданно выбросился за борт и поплыл на север. Когда его силы в холодной воде иссякли, юноша погиб. Жители Севера объясняли подобные поступки "зовом Полярной звезды".
© Getty Images / HistoricalРичард Бэрд
© Getty Images / Historical
Ричард Бэрд
А сравнительно недавно, в 2017-м, сообщалось, что один "нестабильный" член команды на острове Мэрион со сковородой напал на коллегу на кухне и затем разнес его комнату топором.
Учитывая вышесказанной, к происходящему на базе Sanae IV сейчас приковано внимание всего мира.