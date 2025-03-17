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США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения - РИА Новости, 17.03.2025
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения
США намерены обнародовать итоги предстоящего разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявил РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:03:00+03:00
2025-03-17T21:03:00+03:00
2025-03-17T21:31:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США намерены обнародовать итоги предстоящего разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявил в понедельник Белый дом.Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится во вторник."В целях обеспечения прозрачности, как всегда говорит президент (Трамп - ред.), вы услышите от него или от кого-то из нас сразу после этого телефонного звонка завтра", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения
Белый дом: США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения