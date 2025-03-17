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США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения - РИА Новости, 17.03.2025
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21:03 17.03.2025 (обновлено: 21:31 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ssha-2005595776.html
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения - РИА Новости, 17.03.2025
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения
США намерены обнародовать итоги предстоящего разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявил РИА Новости, 17.03.2025
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в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США намерены обнародовать итоги предстоящего разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявил в понедельник Белый дом.Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится во вторник."В целях обеспечения прозрачности, как всегда говорит президент (Трамп - ред.), вы услышите от него или от кого-то из нас сразу после этого телефонного звонка завтра", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения

Белый дом: США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США намерены обнародовать итоги предстоящего разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявил в понедельник Белый дом.
Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится во вторник.
"В целях обеспечения прозрачности, как всегда говорит президент (Трамп - ред.), вы услышите от него или от кого-то из нас сразу после этого телефонного звонка завтра", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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В миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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