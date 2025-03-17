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"Сделать это официально": в США неожиданно высказались о Крыме

"Сделать это официально": в США неожиданно высказались о Крыме - РИА Новости, 17.03.2025

"Сделать это официально": в США неожиданно высказались о Крыме

Жители Крыма считали себя россиянами еще до присоединения полуострова к России, заявила американская журналистка Рейчел Блевинс в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители Крыма считали себя россиянами еще до присоединения полуострова к России, заявила американская журналистка Рейчел Блевинс в своем блоге на YouTube."Многие жители Крыма уже считали себя частью России. Это (референдум. — Прим. ред.) был просто способ сделать это официально. Это также был способ спасти их от гнева нового режима, который устанавливался в Киеве", — отметила она.Журналистка добавила, что по тем же причинам не видит ничего удивительного выходе ДНР и ЛНР из состава Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250317/makron-2005533525.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, оон