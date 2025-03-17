https://ria.ru/20250317/sputnikpro-2005511491.html

Состоялась сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда

Состоялась сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда - РИА Новости, 17.03.2025

Состоялась сессия SputnikPro для студентов и журналистов Таиланда

Медиагруппа "Россия сегодня" провела вебинар по проекту SputnikPro для студентов университета Рангсит и журналистов интернет-портала The States Times, который... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:15:00+03:00

2025-03-17T15:15:00+03:00

2025-03-17T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 марта - РИА НовостиМедиагруппа "Россия сегодня" провела вебинар по проекту SputnikPro для студентов университета Рангсит и журналистов интернет-портала The States Times, который выступил соорганизатором сессии. В дискуссии, посвященной будущему медиаиндустрии, приняли участие глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков; декан факультета колледжа социальных инноваций и директор тайского института реформ, профессор Суриясаи Катасила; почетный декан колледжа коммуникаций Анусорн Шрикхао; представитель министерства энергетики Таиланда Винт Сутхеерачаи, а также посол России в Таиланде Евгений Томихин, модератором выступил ведущий новостей Варин Сачдев.Василий Пушков по итогам выступления отметил важность проектов, в рамках которых не только представители СМИ, но и будущие журналисты могут обменяться мнениями насчет современных медиа тенденций и обсудить, как будет функционировать мировая медиасистема в будущем, в том числе с помощью искусственного интеллекта. "Повсеместное использование ИИ представляет собой огромное поле для возможностей, но также влечет большое количество проблем, в частности распространение фейковых новостей, с которыми сейчас сталкивается весь мир. И если мы будем контролировать эти процессы, безусловно, это принесет за собой огромный прогресс, в противном случае ИИ может подорвать журналистику в том виде, в каком мы ее знаем".Декан колледжа социальных инноваций, профессор Суриясаи Катасила отметил растущую роль искусственного интеллекта в медиа и подчеркнул, что ведущие мировые и тайские СМИ уже интегрируют технологии ИИ для обработки данных и создания новостного контента. Он также добавил, что проведенный "семинар стал платформой для обогащения знаниями и площадкой для обсуждения стратегий по имплементации ИИ в новостные репортажи, помогая журналистам лучше ориентироваться в новостной повестке, как в производстве новостей, так и в восприятии их аудиторией.Согласился с ним и почетный декан колледжа коммуникаций Анусорн Шрикхао, указав на увеличивающуюся роль ИИ в современной журналистике, начиная от написания статей до подборки заголовка. "Хотя редакторы по-прежнему принимают решения, касающиеся контента, ИИ во многом управляет процессом написания и структурирования", - подчеркнул он.Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин обратил внимание не только на позитивные стороны использования ИИ, но и опасности, среди которых распространение фейковых новостей и видео и другие.Мастер-класс состоялся при поддержке интернет-портала The States Times, с которым Медиагруппа заключила соглашение о сотрудничестве в октябре 2024 года.Университет Рангсит – частный университет в Бангкоке, основанный в 1986 году. Входит в топ-25 высших учебных заведений Таиланда, и топ 150-университетов Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20250303/sputnik-2002783492.html

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