https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005589220.html

Спецоперация, 17 марта: ВС России освободили Степовое в Запорожской области

Спецоперация, 17 марта: ВС России освободили Степовое в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025

Спецоперация, 17 марта: ВС России освободили Степовое в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск "Днепр" освободили населённый пункт Степовое в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:17:00+03:00

2025-03-17T20:17:00+03:00

2025-03-17T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" освободили населённый пункт Степовое в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, подразделения "Днепра" и других участвующих в СВО российских группировок нанесли поражение украинским бригадам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ при этом составили более 1205 военнослужащих. Также Киев лишился шести боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, пяти орудий полевой артиллерии, шести станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение военным объектам украинских аэродромов, центру подготовки специалистов по беспилотникам, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 беспилотников самолётного типа. ВСУшники потерпели поражениеКак следует из отдельной сводки по ситуации в курском приграничье, группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населённых пунктов Курской области, а также 13 населённых пунктов в Сумской области Украины. Всего российские подразделения за прошедшие сутки уничтожили в приграничных районах Курской области более 280 украинских боевиков, два танка, а также три пункта управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68130 военнослужащих. Заявление КремляПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области с помощью трубы газопровода, будут представлены к наградам, а президент РФ Владимир Путин на такие представления реагирует очень оперативно. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьи наёмники были замечены в Курской области. По его словам, реакция властей этих стран разная – некоторые просят передать данные о наёмниках и намерены предпринимать действия по отношению к ним, а есть страны, которые стремятся скрыть присутствие своих наёмников. Запад сошел с умаПресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщила о том, что власти ведущих стран Запада вынуждены с помощью жёстких административных мер скрывать от собственных граждан, насколько распространена нацистская идеология на Украине. Так, немецким СМИ указано исключить появление на фото и видео свидетельств использования украинскими военными жестов и символов, ассоциирующихся с фашистской Германией. Такая политика, как считают в СВР, убедительно свидетельствует о том, что власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода своей истории. Разговор Путина и ТрампаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Он добавил, что ведутся дискуссии с Россией и Украиной касательно "разделения активов". Кроме того, Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, есть "очень хороший шанс" положить конец конфликту на Украине. Песков подтвердил планы провести такой разговор во вторник, но не стал раскрывать его возможную повестку. Позднее он сообщил, что "будут готовиться тезисы" по ряду тем, но главным образом, по украинскому урегулированию. Совет ЕС сообщил в понедельник, что обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро одобрен. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал заявление, из которого следует, что страна подтвердила свое участие в "коалиции желающих" и готова рассмотреть возможность отправки миротворческого контингента на Украину. По данным дипломатического источника в Анкаре, которыми он поделился с РИА Новости, Турция не принимала каких-либо конкретных решений по отправке своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев, для этого необходимы прекращение огня и согласование условий их размещения. Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Минюст США предупредил европейских чиновников о выходе Вашингтона из международной группы, ведущей расследования, в том числе, в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС. Германия за месяц поставила Киеву три зенитные самоходные установки Gepard, 24 бронеавтомобилей MRAP и боеприпасы для стрелкового оружия, ЗРК, миномётов и танков, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. Глава корпорации MBDA (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем) Эрик Беранже заявил, что компания достигнет в 2025 году четырёхкратных показателей производства ракет Mistral, которые поставляются Киеву, по сравнению с периодом до начала украинского конфликта. Жесткие подробностиВ понедельник украинские СМИ и официальные лица сообщали о неоднократных взрывах в Кировограде (украинское название – Кропивницкий), взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне и серии взрывов в Харькове. Также сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Одессе и энергетического объекта в Кременчугском районе Полтавской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, два удара были нанесены в Киевской области в районе аэродрома, где идет сборка беспилотников и была замечена техника ВСУ. Также, по его словам, удары были нанесены по Вышгороду в Киевской области по месту дислокации ВСУ, возле Киевской ГЭС, где находится яхт-клуб с большим ангаром и складами. Солдаты ВСУ считают, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинского военнослужащего Александра. По его словам, это уже произошло "просто из-за всех погибших". Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, заявил находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, с Владимиром Зеленским срок, срок полномочий которого истёк в мае прошлого года, "никто не хочет говорить", поэтому он пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на главу своего офиса Андрея Ермака "и его шестерок".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html

https://ria.ru/20250317/evropa-2005414627.html

https://ria.ru/20250317/nato-2005343778.html

https://ria.ru/20250317/shtorm-2004987048.html

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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина, россия, венгрия, безопасность