https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005544858.html

Российский боец героически пожертвовал собой в зоне СВО

Российский боец героически пожертвовал собой в зоне СВО - РИА Новости, 17.03.2025

Российский боец героически пожертвовал собой в зоне СВО

Российский командир разведывательной роты с позывным Бульдозер героически пожертвовал собой, чтобы ликвидировать группу ВСУ, об этом RT рассказал его брат. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:35:00+03:00

2025-03-17T17:35:00+03:00

2025-03-17T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский командир разведывательной роты с позывным Бульдозер героически пожертвовал собой, чтобы ликвидировать группу ВСУ, об этом RT рассказал его брат."Будем жить! Слава России!" — вспоминает мужчина последние слова погибшего, переданные по рации.Как рассказал брат разведчика, в ноябре Бульдозер остался единственным среди врагов. Тогда мужчина решил пожертвовать собой, чтобы ликвидировать противника."Брат всегда говорил, что никогда не сдастся живым в плен. Он с собой забрал несколько солдат врага", — добавил родственник героя.Отмечается, что разведчик пошел на СВО добровольно. У него осталась жена.

https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html

суджа

россия