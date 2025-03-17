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Около 1,7 тысячи дорожников ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:18 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/snegopad-2005478165.html
Около 1,7 тысячи дорожников ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье
Около 1,7 тысячи дорожников ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025
Около 1,7 тысячи дорожников ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье
Около 1,7 тысячи специалистов дорожных служб устраняют последствия снегопада в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:18:00+03:00
2025-03-17T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Около 1,7 тысячи специалистов дорожных служб устраняют последствия снегопада в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Указывается, что в ночное время дорожные службы обработали противогололедными материалами опасные участки региональных и муниципальных дорог Подмосковья. На данный момент проводится уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег. "Задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной", — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 1,7 тысячи дорожников ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье

Около 1,7 тысячи дорожников устраняют последствия снегопада в Московской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Около 1,7 тысячи специалистов дорожных служб устраняют последствия снегопада в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Указывается, что в ночное время дорожные службы обработали противогололедными материалами опасные участки региональных и муниципальных дорог Подмосковья. На данный момент проводится уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег.
"Задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной", — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба.
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