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СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность для хозяев животных - РИА Новости, 17.03.2025
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07:27 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/smi-2005413210.html
СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность для хозяев животных
СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность для хозяев животных - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность для хозяев животных
В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев, сообщают... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:27:00+03:00
2025-03-17T07:27:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев, сообщают "Известия"."Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными", — пишет издание, ссылаясь на законопроект.В материале также указано, что при принятии поправок виновного владельца может ждать наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет принудительных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на тот же срок.Кроме того, утверждается, что эксперты, в том числе президент Российской гильдии кинологов, положительно оценили законопроект. При этом, по их мнению, одних карательных мер может оказаться недостаточно.
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общество, россия
Общество, Россия
СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность для хозяев животных

"Известия": для владельцев животных могут ввести наказание за смерть человека

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТренировка собак-спасателей в пожарно-спасательном центре
Тренировка собак-спасателей в пожарно-спасательном центре - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Тренировка собак-спасателей в пожарно-спасательном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев, сообщают "Известия".
"Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными", — пишет издание, ссылаясь на законопроект.
В материале также указано, что при принятии поправок виновного владельца может ждать наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет принудительных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, утверждается, что эксперты, в том числе президент Российской гильдии кинологов, положительно оценили законопроект. При этом, по их мнению, одних карательных мер может оказаться недостаточно.
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