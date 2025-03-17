Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/shvejtsarija-2005541047.html
В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев
В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев - РИА Новости, 17.03.2025
В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев
Более 30 тысяч украинцев потеряли свой статус защиты в Швейцарии с февраля 2022 года, 68 тысяч по-прежнему пользуются этой защиты, сообщил Государственный... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:15:00+03:00
2025-03-17T17:15:00+03:00
в мире
швейцария
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91242/04/912420471_0:135:2776:1697_1920x0_80_0_0_cca7872ccd1ad4ce61e39cd2a73db613.jpg
ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. Более 30 тысяч украинцев потеряли свой статус защиты в Швейцарии с февраля 2022 года, 68 тысяч по-прежнему пользуются этой защиты, сообщил Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM) в соцсети X. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. "68 254 человека с действующим статусом S (+133 по сравнению с 03/03/25). Статус S закончился для 30 918 человек (+199 по сравнению с 03/03/2025)", - сказано в документе. В декабре 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии ужесточил условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам, теперь правом на получение такого статуса обладают лишь лица, прибывающие из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных Киеву территорий.
https://ria.ru/20250126/peregovory-1995554353.html
швейцария
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91242/04/912420471_168:0:2609:1831_1920x0_80_0_0_133d82f05364b648fd79db4aa64ec4bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, киев
В мире, Швейцария, Киев
В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев

Более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года

© Fotolia / Mykola VelychkoПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Fotolia / Mykola Velychko
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. Более 30 тысяч украинцев потеряли свой статус защиты в Швейцарии с февраля 2022 года, 68 тысяч по-прежнему пользуются этой защиты, сообщил Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM) в соцсети X.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. "68 254 человека с действующим статусом S (+133 по сравнению с 03/03/25). Статус S закончился для 30 918 человек (+199 по сравнению с 03/03/2025)", - сказано в документе.
В декабре 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии ужесточил условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам, теперь правом на получение такого статуса обладают лишь лица, прибывающие из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных Киеву территорий.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Швейцария заявила о готовности провести переговоры по Украине
26 января, 15:04
 
В миреШвейцарияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала