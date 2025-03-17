https://ria.ru/20250317/shvejtsarija-2005541047.html

В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев

В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев - РИА Новости, 17.03.2025

В Швейцарии более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев

Более 30 тысяч украинцев потеряли свой статус защиты в Швейцарии с февраля 2022 года, 68 тысяч по-прежнему пользуются этой защиты, сообщил Государственный... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:15:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. Более 30 тысяч украинцев потеряли свой статус защиты в Швейцарии с февраля 2022 года, 68 тысяч по-прежнему пользуются этой защиты, сообщил Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM) в соцсети X. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. "68 254 человека с действующим статусом S (+133 по сравнению с 03/03/25). Статус S закончился для 30 918 человек (+199 по сравнению с 03/03/2025)", - сказано в документе. В декабре 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии ужесточил условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам, теперь правом на получение такого статуса обладают лишь лица, прибывающие из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных Киеву территорий.

https://ria.ru/20250126/peregovory-1995554353.html

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