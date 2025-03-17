https://ria.ru/20250317/serbiya-2005427073.html

Сербский депутат предупредил о последствиях протестов в Белграде

Сербский депутат предупредил о последствиях протестов в Белграде - РИА Новости, 17.03.2025

Сербский депутат предупредил о последствиях протестов в Белграде

Протестами в Сербии может воспользоваться Запад, несмотря на пророссийские настроения участников, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:45:00+03:00

2025-03-17T09:45:00+03:00

2025-03-17T09:45:00+03:00

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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Протестами в Сербии может воспользоваться Запад, несмотря на пророссийские настроения участников, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Станоевич сейчас представляет в парламенте партию "Мы - голос народа", которая относится к патриотической оппозиции Сербии. В парламенте стал соучредителем группы по сотрудничеству с БРИКС. До 2014 года Станоевич жил и занимался бизнесом на Украине, возглавлял сербскую диаспору в этой стране, однако потом был вынужден ее покинуть. Власти Сербии, где несколько месяцев продолжаются протесты студентов, заявляли ранее, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как заявлял президент Александр Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. "Протесты были, конечно, огромные… Факт, что действительно огромное количество людей было на улицах (15 марта)", - заявил Станоевич, добавив, что это говорит о том, что "в народе существует большое недовольство политикой власти". "Особенно, конечно, это касается студентов", - полагает Станоевич. По словам Станоевича, "существуют элементы цветной революции". "Не буду говорить, что это именно цветная (революция), потому что я был свидетелем того, что происходило на Майдане. И, конечно, не дай бог, докатиться до такого. Но все перспективы, как эта ситуация разворачивается... - не ведет к уменьшению", - заявил политик, полагая, что власть "провоцирует (протесты) заявлениями и поступками". По его утверждению, участники протестов раздражены некоторыми "прозападными решениями" парламента Сербии, "пренебрежительными заявлениями" в адрес протестующих, "компромиссной позицией" властей по Косово, частичным присоединением к санкциями против Белоруссии, "заигрыванием" с Зеленскими, закупкой у Франции 12 истребителей Rafale. "Многие спрашивают: а зачем менять власть, если эта власть и так делает для Запада много. Я им отвечаю: вы еще не дожили до того, когда европейские лидеры приведут вам Кличко и Яценюка и скажут, что это ваши новые лидеры и они будут все вопросы решать. Люди не осознают, что этот процесс может быть гораздо глубже и гораздо страшнее", - предполагает политик. Он опасается утраты Сербией суверенитета, навязыванию ей гендерных законов и так далее. В то же время прозападная оппозиция Сербии сейчас не имеет серьезного влияния на протесты, несмотря на желание воспользоваться ими. Но есть признаки влияния Запада или западных НКО. "Такая организованность - это же сколько и денег, сколько всего… Эти процессы непростые, продуманные. За этим всем стоят серьёзные ресурсы, какие-то планы… У меня есть понимание, что это (протесты) не может быть без серьёзной поддержки со стороны. Вот они говорят про эти пленумы (органы студенческого самоуправления, которые стоят во главе протестов - ред.). Они типа управляют. Но никто не знает, кто эти пленумы, каким образом они выносят решения, каким образом они вообще формируются. Повестка дня как формируется, кто за этим всем стоит", - заявил политик, предупреждая, "чтобы студенты не попали под влияние Запада". Он добавил, что Запад через НКО и прозападных сербских политиков всегда пытается влиять на политические процессы в Сербии. "Все, что происходит в Сербии, - ничего не происходит без их влияния. И сейчас я более чем уверен, что ничего без них не происходит", - добавил он. Политик отметил также непривычную, "неестественную" для Сербии символику, которую используют протестующие. "Я написал (в соцсетях), что они скачут, как на Майдане. Еще осталось кастрюли на головы одеть. Конечно, многие на меня обиделись, но дело в том, что эти молодые даже не знают, что происходило в Киеве. Некоторым по 14, 15, 16 лет", - добавил он. Опасения Станоевича вызывает также то, насколько категорично и нетрезво многие протестующие оценивают ситуацию. "Идет разделение общества в Сербии жесткое - опять же напоминает Майдан", - считает он. По его данным, сейчас студенты планируют блокировать работу государственных учреждений по всей стране. "Я думаю, что протесты не остановятся, что они будут продолжаться", - считает политик. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Кульминацией протестов стал митинг в Белграде 15 марта, прошедший под слоганом "15го за 15" - имелось ввиду, что митинг был посвящен гибели 15 человек. Пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в акции участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005188612.html

https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250315/serbija-2005202105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), украина, александр вучич, брикс, rafale