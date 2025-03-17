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В Сербии считают, что Запад хочет уничтожить Республику Сербскую - РИА Новости, 17.03.2025
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03:37 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/serbiya-2005403539.html
В Сербии считают, что Запад хочет уничтожить Республику Сербскую
В Сербии считают, что Запад хочет уничтожить Республику Сербскую - РИА Новости, 17.03.2025
В Сербии считают, что Запад хочет уничтожить Республику Сербскую
Желание Запада ликвидировать Республику Сербскую БиГ приведет к референдуму о ее объединении с Сербией, заявил РИА Новости председатель комитета парламента... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:37:00+03:00
2025-03-17T03:37:00+03:00
в мире
сербия
республика сербская
сараево
милорад додик
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Желание Запада ликвидировать Республику Сербскую БиГ приведет к референдуму о ее объединении с Сербией, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. "Это игра с огнем, они (Запад) просто хотят уничтожить Республику Сербскую таким образом. Сначала, естественно, начать процесс против руководства страны. А потом уже спускать это вниз, чтобы ее нейтрализовать. Но в таком случае, конечно, я думаю, что там может легко оказаться референдум о присоединении Республики Сербской к Сербии, да и все", - заявил РИА Новости Станоевич. Он напомнил, что Додик должен был в эти дни выступить в парламенте Сербии, но из-за протестов в Белграде выступление было перенесено. "Поэтому мы ждем его в какое-то другое время. Но мы бы дали ему поддержку… Было бы здорово, если бы мы в парламенте успели договориться и дать официальные полномочия самому государству, властям (Сербии) оказать всяческую поддержку Республики Сербской и ее президенту, властям", - добавил Станоевич. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004478590.html
https://ria.ru/20250316/dodik-2005259023.html
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в мире, сербия, республика сербская, сараево, милорад додик, оон
В мире, Сербия, Республика Сербская, Сараево, Милорад Додик, ООН
В Сербии считают, что Запад хочет уничтожить Республику Сербскую

Станоевич: атака на Республику Сербскую подтолкнет к ее присоединению к Сербии

© AP Photo / Radivoje PavicicБоснийские сербы с сербским флагом во время празднования Дня Республики Сербской в городе Баня-Лука
Боснийские сербы с сербским флагом во время празднования Дня Республики Сербской в городе Баня-Лука - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Боснийские сербы с сербским флагом во время празднования Дня Республики Сербской в городе Баня-Лука. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Желание Запада ликвидировать Республику Сербскую БиГ приведет к референдуму о ее объединении с Сербией, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Прокуратура БиГ постановила задержать Додика, сообщили СМИ
12 марта, 11:17
"Это игра с огнем, они (Запад) просто хотят уничтожить Республику Сербскую таким образом. Сначала, естественно, начать процесс против руководства страны. А потом уже спускать это вниз, чтобы ее нейтрализовать. Но в таком случае, конечно, я думаю, что там может легко оказаться референдум о присоединении Республики Сербской к Сербии, да и все", - заявил РИА Новости Станоевич.
Он напомнил, что Додик должен был в эти дни выступить в парламенте Сербии, но из-за протестов в Белграде выступление было перенесено.
«
"Поэтому мы ждем его в какое-то другое время. Но мы бы дали ему поддержку… Было бы здорово, если бы мы в парламенте успели договориться и дать официальные полномочия самому государству, властям (Сербии) оказать всяческую поддержку Республики Сербской и ее президенту, властям", - добавил Станоевич.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика
Вчера, 00:53
 
В миреСербияРеспублика СербскаяСараевоМилорад ДодикООН
 
 
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