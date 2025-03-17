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Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол - РИА Новости, 17.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:07 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/serbija-2005475303.html
Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол
Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол - РИА Новости, 17.03.2025
Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол
Сербия будет той страной, в которой 80-летие Победы будет отмечаться на достойном уровне, разработка соответствующих мероприятий уже идёт, заявил посол России в РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:07:00+03:00
2025-03-17T13:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сербия
россия
александр боцан-харченко
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сербия будет той страной, в которой 80-летие Победы будет отмечаться на достойном уровне, разработка соответствующих мероприятий уже идёт, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24". "Культурное направление развивается беспрепятственно... Сейчас магистральное направление нашего взаимодействия будет касаться прежде всего мемориальной, культурной, гуманитарной сферы. Это совместные мероприятия к 80-летию великой Победы. Мы уже этим занимаемся, разрабатываем мероприятия, они действительно будут масштабными, не хочется забегать вперёд, но я не боюсь предполагать, что Сербия будет той страной, в которой эта знаменательная и великая дата будет отмечаться на очень достойном уровне", - сказал он.
https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html
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сербия, россия, александр боцан-харченко, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол

Посол Боцан-Харченко: Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сербия будет той страной, в которой 80-летие Победы будет отмечаться на достойном уровне, разработка соответствующих мероприятий уже идёт, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
"Культурное направление развивается беспрепятственно... Сейчас магистральное направление нашего взаимодействия будет касаться прежде всего мемориальной, культурной, гуманитарной сферы. Это совместные мероприятия к 80-летию великой Победы. Мы уже этим занимаемся, разрабатываем мероприятия, они действительно будут масштабными, не хочется забегать вперёд, но я не боюсь предполагать, что Сербия будет той страной, в которой эта знаменательная и великая дата будет отмечаться на очень достойном уровне", - сказал он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСербияРоссияАлександр Боцан-Харченко80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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