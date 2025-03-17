https://ria.ru/20250317/serbija-2005475303.html

Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол

Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол - РИА Новости, 17.03.2025

Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол

Сербия будет той страной, в которой 80-летие Победы будет отмечаться на достойном уровне, разработка соответствующих мероприятий уже идёт, заявил посол России в РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:07:00+03:00

2025-03-17T13:07:00+03:00

2025-03-17T13:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сербия

россия

александр боцан-харченко

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сербия будет той страной, в которой 80-летие Победы будет отмечаться на достойном уровне, разработка соответствующих мероприятий уже идёт, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24". "Культурное направление развивается беспрепятственно... Сейчас магистральное направление нашего взаимодействия будет касаться прежде всего мемориальной, культурной, гуманитарной сферы. Это совместные мероприятия к 80-летию великой Победы. Мы уже этим занимаемся, разрабатываем мероприятия, они действительно будут масштабными, не хочется забегать вперёд, но я не боюсь предполагать, что Сербия будет той страной, в которой эта знаменательная и великая дата будет отмечаться на очень достойном уровне", - сказал он.

https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html

сербия

россия

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Ольга Фомченкова

сербия, россия, александр боцан-харченко, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире