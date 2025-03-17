https://ria.ru/20250317/saldo-2005519671.html
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу - РИА Новости, 17.03.2025
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу
Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:55:00+03:00
2025-03-17T15:55:00+03:00
2025-03-17T15:55:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
политика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988366239_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_b65a8318d54629cbf3ee986e98483c6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня в 9:00 провёл проверку наличия на рабочих местах министров и руководителей ведомств Херсонской области. К сожалению, некоторые отсутствовали без уважительной причины — объявляю им выговор", - написал Сальдо в Telegram-канале. Руководители несут повышенную ответственность не только перед вышестоящим начальством, но и перед своими коллегами, перед жителями, которые рассчитывают на эффективную работу власти, отметил он. Сальдо добавил, что в случае повторного нарушения дисциплины "разговор будет коротким".
https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988366239_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_2fe018937197394a4f616b91d2f71421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, политика, общество
Херсонская область , Владимир Сальдо, Политика, Общество
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу
Глава Херсонской области Сальдо объявил выговор министрам, опоздавшим на работу