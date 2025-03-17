Рейтинг@Mail.ru
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/saldo-2005519671.html
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу - РИА Новости, 17.03.2025
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу
Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:55:00+03:00
2025-03-17T15:55:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
политика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988366239_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_b65a8318d54629cbf3ee986e98483c6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня в 9:00 провёл проверку наличия на рабочих местах министров и руководителей ведомств Херсонской области. К сожалению, некоторые отсутствовали без уважительной причины — объявляю им выговор", - написал Сальдо в Telegram-канале. Руководители несут повышенную ответственность не только перед вышестоящим начальством, но и перед своими коллегами, перед жителями, которые рассчитывают на эффективную работу власти, отметил он. Сальдо добавил, что в случае повторного нарушения дисциплины "разговор будет коротким".
https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988366239_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_2fe018937197394a4f616b91d2f71421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, политика, общество
Херсонская область , Владимир Сальдо, Политика, Общество
Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу

Глава Херсонской области Сальдо объявил выговор министрам, опоздавшим на работу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сегодня в 9:00 провёл проверку наличия на рабочих местах министров и руководителей ведомств Херсонской области. К сожалению, некоторые отсутствовали без уважительной причины — объявляю им выговор", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Руководители несут повышенную ответственность не только перед вышестоящим начальством, но и перед своими коллегами, перед жителями, которые рассчитывают на эффективную работу власти, отметил он. Сальдо добавил, что в случае повторного нарушения дисциплины "разговор будет коротким".
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Хинштейн раскритиковал чиновницу за отпуск в Индии
20 января, 14:21
 
Херсонская областьВладимир СальдоПолитикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала