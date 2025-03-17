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Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу

Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу - РИА Новости, 17.03.2025

Глава Херсонской области объявил выговор министрам, опоздавшим на работу

Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:55:00+03:00

2025-03-17T15:55:00+03:00

2025-03-17T15:55:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выговор объявлен в Херсонской области министрам, которые без уважительной причины отсутствовали на работе в 9 утра в понедельник, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня в 9:00 провёл проверку наличия на рабочих местах министров и руководителей ведомств Херсонской области. К сожалению, некоторые отсутствовали без уважительной причины — объявляю им выговор", - написал Сальдо в Telegram-канале. Руководители несут повышенную ответственность не только перед вышестоящим начальством, но и перед своими коллегами, перед жителями, которые рассчитывают на эффективную работу власти, отметил он. Сальдо добавил, что в случае повторного нарушения дисциплины "разговор будет коротким".

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херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, политика, общество