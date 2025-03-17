https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005447403.html

Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года

Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года - РИА Новости, 17.03.2025

Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:12:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном пересечении границы, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели". "У судьи было дискреционное право добавить вынесенный вердикт к уже имеющемся девяти годам. Это первый случай с 2012 года, когда такое право было использовано. Теперь тюремный срок Саакашвили продлен предположительно до 2034 года", - говорится в сообщении. В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы.

https://ria.ru/20250312/saakashvili-2004508076.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили