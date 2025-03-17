https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005447403.html
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года - РИА Новости, 17.03.2025
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:12:00+03:00
2025-03-17T11:12:00+03:00
2025-03-17T11:36:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873836111_0:172:3336:2048_1920x0_80_0_0_177626d48db5256fc0e09585f1dc8df0.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном пересечении границы, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели". "У судьи было дискреционное право добавить вынесенный вердикт к уже имеющемся девяти годам. Это первый случай с 2012 года, когда такое право было использовано. Теперь тюремный срок Саакашвили продлен предположительно до 2034 года", - говорится в сообщении. В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы.
https://ria.ru/20250312/saakashvili-2004508076.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873836111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c0c10c903ed05148c23caec2d08a8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года
Срок Саакашвили после нового приговора продлили до 2034 года