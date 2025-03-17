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Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года - РИА Новости, 17.03.2025
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11:12 17.03.2025 (обновлено: 11:36 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005447403.html
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года - РИА Новости, 17.03.2025
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:12:00+03:00
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в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном пересечении границы, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели". "У судьи было дискреционное право добавить вынесенный вердикт к уже имеющемся девяти годам. Это первый случай с 2012 года, когда такое право было использовано. Теперь тюремный срок Саакашвили продлен предположительно до 2034 года", - говорится в сообщении. В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы.
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в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
Срок Саакашвили продлили предположительно до 2034 года

Срок Саакашвили после нового приговора продлили до 2034 года

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет находиться в заключении предположительно до 2034 года после нового приговора судьи по делу о незаконном пересечении границы, сообщает грузинская телекомпания "Пирвели".
"У судьи было дискреционное право добавить вынесенный вердикт к уже имеющемся девяти годам. Это первый случай с 2012 года, когда такое право было использовано. Теперь тюремный срок Саакашвили продлен предположительно до 2034 года", - говорится в сообщении.
В понедельник Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, вердикт вынесен по делу о незаконном пересечении границы.
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