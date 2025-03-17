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Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили - РИА Новости, 17.03.2025
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00:44 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005395298.html
Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили
Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили - РИА Новости, 17.03.2025
Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили
Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Михаил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:44:00+03:00
2025-03-17T00:44:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Михаил Джинджолия. "Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)", - заявил судья на заседании 14 марта. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси. Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - к девяти годам. Тбилисский городской суд 12 марта приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После нового приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года. На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него - о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. По последнему ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005117871.html
https://ria.ru/20250205/gruzija-1997529803.html
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в мире, грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Михаил Саакашвили
Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили

Суд в Грузии огласит приговор Саакашвили по делу о пересечении границы

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Михаил Джинджолия.
"Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)", - заявил судья на заседании 14 марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко рассказал о просьбе Украины предоставить убежище Саакашвили
14 марта, 20:29
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси.
Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - к девяти годам. Тбилисский городской суд 12 марта приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После нового приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.
На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него - о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. По последнему ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили
5 февраля, 15:11
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиМихаил Саакашвили
 
 
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