https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005395298.html

Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили

Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили - РИА Новости, 17.03.2025

Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили

Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Михаил... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T00:44:00+03:00

2025-03-17T00:44:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 17 мар - РИА Новости. Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Михаил Джинджолия. "Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)", - заявил судья на заседании 14 марта. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси. Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - к девяти годам. Тбилисский городской суд 12 марта приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После нового приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года. На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него - о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. По последнему ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили