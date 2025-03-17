https://ria.ru/20250317/rossija-2005555412.html
В России живут около миллиона граждан Таджикистана, рассказал Путин
В России живут около миллиона граждан Таджикистана, рассказал Путин - РИА Новости, 17.03.2025
В России живут около миллиона граждан Таджикистана, рассказал Путин
Порядка одного миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России, вносят большой вклад в развитие российской экономики, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:05:00+03:00
2025-03-17T18:05:00+03:00
2025-03-17T18:05:00+03:00
экономика
россия
таджикистан
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Порядка одного миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России, вносят большой вклад в развитие российской экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин "Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика. И вносят большой вклад в развитие российской экономики", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
https://ria.ru/20250317/peregovory-2005506322.html
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экономика, россия, таджикистан, владимир путин
Экономика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин
В России живут около миллиона граждан Таджикистана, рассказал Путин
Путин: порядка миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России