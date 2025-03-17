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Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2025
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13:37 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rossija-2005485127.html
Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией
Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2025
Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией
Россия убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с РФ и выстраивать союзнические отношения, заявила председатель Совета Федерации РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:37:00+03:00
2025-03-17T13:37:00+03:00
россия
азербайджан
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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Россия убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с РФ и выстраивать союзнические отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы получили абсолютно четкую убежденность в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с Россией. Мы говорили открыто, мы говорили честно, мы обсудили актуальные вопросы текущей повестки сегодняшнего дня. И я с полной уверенностью хочу сказать, что так же, как и Россия, Азербайджан настроен и дальше выстраивать отношения такого же высокого уровня, отношения союзничества, партнерства и добрососедства, и взаимоуважения", - сказала Матвиенко журналистам по итогам официального визита в Азербайджан. Политик отметила, что межгосударственные отношения между РФ и Азербайджаном также сильно дополняет парламентский диалог. "Поэтому мы на подъеме хорошем, на хорошем настроении, очень предметно обсудили все, что нужно было обсудить, и достигли необходимые договоренности", - подчеркнула председатель СФ.
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россия, азербайджан, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Азербайджан, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией

Матвиенко: Россия убедилась в настрое Азербайджана на союзнические отношения

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Россия убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с РФ и выстраивать союзнические отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы получили абсолютно четкую убежденность в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с Россией. Мы говорили открыто, мы говорили честно, мы обсудили актуальные вопросы текущей повестки сегодняшнего дня. И я с полной уверенностью хочу сказать, что так же, как и Россия, Азербайджан настроен и дальше выстраивать отношения такого же высокого уровня, отношения союзничества, партнерства и добрососедства, и взаимоуважения", - сказала Матвиенко журналистам по итогам официального визита в Азербайджан.
Политик отметила, что межгосударственные отношения между РФ и Азербайджаном также сильно дополняет парламентский диалог.
"Поэтому мы на подъеме хорошем, на хорошем настроении, очень предметно обсудили все, что нужно было обсудить, и достигли необходимые договоренности", - подчеркнула председатель СФ.
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РоссияАзербайджанВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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