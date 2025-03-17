https://ria.ru/20250317/rossija-2005485127.html

Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией

Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2025

Матвиенко рассказала о настрое Азербайджана на сотрудничество с Россией

Россия убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с РФ и выстраивать союзнические отношения, заявила председатель Совета Федерации РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:37:00+03:00

2025-03-17T13:37:00+03:00

2025-03-17T13:37:00+03:00

россия

азербайджан

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

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БАКУ, 17 мар – РИА Новости. Россия убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с РФ и выстраивать союзнические отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы получили абсолютно четкую убежденность в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с Россией. Мы говорили открыто, мы говорили честно, мы обсудили актуальные вопросы текущей повестки сегодняшнего дня. И я с полной уверенностью хочу сказать, что так же, как и Россия, Азербайджан настроен и дальше выстраивать отношения такого же высокого уровня, отношения союзничества, партнерства и добрососедства, и взаимоуважения", - сказала Матвиенко журналистам по итогам официального визита в Азербайджан. Политик отметила, что межгосударственные отношения между РФ и Азербайджаном также сильно дополняет парламентский диалог. "Поэтому мы на подъеме хорошем, на хорошем настроении, очень предметно обсудили все, что нужно было обсудить, и достигли необходимые договоренности", - подчеркнула председатель СФ.

https://ria.ru/20250317/matvienko-2005471680.html

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россия, азербайджан, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире