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Кремль отреагировал на решение Израиля по работе журналиста "Известий"
Кремль отреагировал на решение Израиля по работе журналиста "Известий" - РИА Новости, 17.03.2025
Кремль отреагировал на решение Израиля по работе журналиста "Известий"
Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента "Известий", если это было связано с содержанием вопроса, который задал... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:32:00+03:00
2025-03-17T13:32:00+03:00
2025-03-17T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента "Известий", если это было связано с содержанием вопроса, который задал журналист главе МИД страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье "Известия" сообщили, что министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту "Известий" Никите Кулюхину после вопроса главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. "Каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком и высшем уровне. У каждой страны есть свои нормы и правила, но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей, пересмотреть это решение", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничение МИД Израиля на работу корреспондента "Известий" Кулюхина. Песков также отметил, что журналист является не только корреспондентом "Известий", но и сотрудником ряда местных СМИ, "поэтому там нужно уточнять, какие действуют нормы и правила, но если это только связано с содержанием вопроса, то, конечно, нам бы больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений".
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израиль, россия, украина, дмитрий песков, в мире
Израиль, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Кремль отреагировал на решение Израиля по работе журналиста "Известий"
Песков: Москва призывает Израиль пересмотреть решение по журналисту "Известий"