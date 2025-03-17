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Овчинский: четыре ЖК строят в Северном Измайлове по реновации
Овчинский: четыре ЖК строят в Северном Измайлове по реновации - РИА Новости, 17.03.2025
Овчинский: четыре ЖК строят в Северном Измайлове по реновации
Четыре жилых комплекса в рамках программы реновации строят в районе Северное Измайлово на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:12:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
реновация
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Четыре жилых комплекса в рамках программы реновации строят в районе Северное Измайлово на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек составит свыше 200 тысяч квадратных метров."На 11-й Парковой улице сегодня возводят три новостройки, в которых суммарно будет 1570 квартир. Еще один жилой комплекс строится на 15-й Парковой улице – там предусмотрено 609 квартир. Для удобства жителей установят пассажирские и грузовые лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. Новостройки появятся в районе с развитой городской инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр добавил, что недалеко от новостроек расположены объекты здравоохранения, магазины учебные заведения. Дома на 11-й Парковой улицы находятся в шаговой доступности от станции метрополитена "Щелковская".В сообщении уточняется, что на первых этажах новостроек в будущем смогут начать работу предприятия социально-бытового назначения. Кроме того, на придомовой территории разместят зоны отдыха, спортивные и детские площадки, разобьют цветники и газоны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реализации программы реновации на востоке города.
https://ria.ru/20250315/zhile-2005138294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, реновация
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Реновация
Овчинский: четыре ЖК строят в Северном Измайлове по реновации
Овчинский: в Северном Измайлове возводят четыре жилых комплекса по реновации
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Четыре жилых комплекса в рамках программы реновации строят в районе Северное Измайлово на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек составит свыше 200 тысяч квадратных метров.
«
"На 11-й Парковой улице сегодня возводят три новостройки, в которых суммарно будет 1570 квартир. Еще один жилой комплекс строится на 15-й Парковой улице – там предусмотрено 609 квартир. Для удобства жителей установят пассажирские и грузовые лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. Новостройки появятся в районе с развитой городской инфраструктурой", - приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр добавил, что недалеко от новостроек расположены объекты здравоохранения, магазины учебные заведения. Дома на 11-й Парковой улицы находятся в шаговой доступности от станции метрополитена "Щелковская".
В сообщении уточняется, что на первых этажах новостроек в будущем смогут начать работу предприятия социально-бытового назначения. Кроме того, на придомовой территории разместят зоны отдыха, спортивные и детские площадки, разобьют цветники и газоны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил о реализации программы реновации на востоке города.