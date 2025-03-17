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Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран

Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран - РИА Новости, 17.03.2025

Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что готов обсудить с коллегой перспективы взаимоотношения... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что готов обсудить с коллегой перспективы взаимоотношения двух стран, а также международные и региональные вопросы. "Готов обсудить сегодня с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы", - сказал президент Таджикистана в преддверии переговоров с Путиным. Он также поблагодарил российского коллегу за теплый прием и гостеприимство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон, в мире