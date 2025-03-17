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Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран
Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран - РИА Новости, 17.03.2025
Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что готов обсудить с коллегой перспективы взаимоотношения... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:25:00+03:00
2025-03-17T15:25:00+03:00
2025-03-17T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что готов обсудить с коллегой перспективы взаимоотношения двух стран, а также международные и региональные вопросы. "Готов обсудить сегодня с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы", - сказал президент Таджикистана в преддверии переговоров с Путиным. Он также поблагодарил российского коллегу за теплый прием и гостеприимство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Россия, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран
Рахмон готов обсудить с Путиным отношения двух стран и международные вопросы