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В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"* - РИА Новости, 17.03.2025
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13:36 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html
В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*
В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"* - РИА Новости, 17.03.2025
В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*
Решение США прекратить финансирование "Радио Свобода"* - внутреннее дело страны, в России эти СМИ не пользуются популярностью, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:36:00+03:00
2025-03-17T13:36:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
илон маск
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение США прекратить финансирование "Радио Свобода"* - внутреннее дело страны, в России эти СМИ не пользуются популярностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти средства массовой информации, они, собственно, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США. Средства информации - пропагандистские, сугубо пропагандистские. Поэтому это внутреннее суверенное дело Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** СМИ, признанное в России иноагентом
https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*

Песков назвал решение США по "Радио Свобода" их внутренним суверенным делом

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение США прекратить финансирование "Радио Свобода"* - внутреннее дело страны, в России эти СМИ не пользуются популярностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти средства массовой информации, они, собственно, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США. Средства информации - пропагандистские, сугубо пропагандистские. Поэтому это внутреннее суверенное дело Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает
Вчера, 02:34
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией
** СМИ, признанное в России иноагентом
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
Вчера, 23:11
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
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