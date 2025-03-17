В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*
Песков назвал решение США по "Радио Свобода" их внутренним суверенным делом
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение США прекратить финансирование "Радио Свобода"* - внутреннее дело страны, в России эти СМИ не пользуются популярностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти средства массовой информации, они, собственно, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США. Средства информации - пропагандистские, сугубо пропагандистские. Поэтому это внутреннее суверенное дело Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией
** СМИ, признанное в России иноагентом