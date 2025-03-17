https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html

В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*

В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"* - РИА Новости, 17.03.2025

В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*

Решение США прекратить финансирование "Радио Свобода"* - внутреннее дело страны, в России эти СМИ не пользуются популярностью, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:36:00+03:00

2025-03-17T13:36:00+03:00

2025-03-17T13:36:00+03:00

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

илон маск

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение США прекратить финансирование "Радио Свобода"* - внутреннее дело страны, в России эти СМИ не пользуются популярностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти средства массовой информации, они, собственно, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США. Средства информации - пропагандистские, сугубо пропагандистские. Поэтому это внутреннее суверенное дело Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** СМИ, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html

https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, илон маск, в мире