https://ria.ru/20250317/putin-2005563613.html

Песков: на согласование нового разговора Путина и Трампа потребовались дни

Песков: на согласование нового разговора Путина и Трампа потребовались дни - РИА Новости, 17.03.2025

Песков: на согласование нового разговора Путина и Трампа потребовались дни

На согласование нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа потребовались дни, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:45:00+03:00

2025-03-17T17:45:00+03:00

2025-03-17T18:34:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На согласование нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа потребовались дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Дни", - ответил Песков на вопрос о том, сколько времени понадобилось на согласование разговора. Он отметил, что сроки согласования разговора всегда зависят от решения глав государств. "Они могут принять решение быстро провести разговор, бывает - дни, бывает - недели. По-разному каждый раз", - отметил Песков. На вопрос о том, будет ли в повестке разговора какая-либо особая тема, Песков ответил, что все темы в исполнении глав государств особые.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире