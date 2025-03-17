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Песков: на согласование нового разговора Путина и Трампа потребовались дни
Песков: на согласование нового разговора Путина и Трампа потребовались дни - РИА Новости, 17.03.2025
Песков: на согласование нового разговора Путина и Трампа потребовались дни
На согласование нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа потребовались дни, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:45:00+03:00
2025-03-17T17:45:00+03:00
2025-03-17T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На согласование нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа потребовались дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Дни", - ответил Песков на вопрос о том, сколько времени понадобилось на согласование разговора. Он отметил, что сроки согласования разговора всегда зависят от решения глав государств. "Они могут принять решение быстро провести разговор, бывает - дни, бывает - недели. По-разному каждый раз", - отметил Песков. На вопрос о том, будет ли в повестке разговора какая-либо особая тема, Песков ответил, что все темы в исполнении глав государств особые.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На согласование нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа потребовались дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Дни", - ответил Песков на вопрос о том, сколько времени понадобилось на согласование разговора.
Он отметил, что сроки согласования разговора всегда зависят от решения глав государств.
"Они могут принять решение быстро провести разговор, бывает - дни, бывает - недели. По-разному каждый раз", - отметил Песков.
На вопрос о том, будет ли в повестке разговора какая-либо особая тема, Песков ответил, что все темы в исполнении глав государств особые.