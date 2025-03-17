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Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
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18:21 17.03.2025 (обновлено: 18:25 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005560109.html
Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин
Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин
Отношения России и Таджикистана развиваются поступательно и динамично, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:21:00+03:00
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таджикистан
белоруссия
россия
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются поступательно и динамично, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. "Самое главное - они (отношения между Россией и Таджикистаном - ред.) продолжают поступательно и динамично развиваться", - сказал российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.
https://ria.ru/20250317/rossija-2005554534.html
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Путин об отношениях между Россией и Таджикистаном
Отношения между Россией и Таджикистаном носят союзнический и стратегический характер, подчеркнул Путин.
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таджикистан, белоруссия, россия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире
Таджикистан, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, В мире
Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин

Путин: отношения России и Таджикистана развиваются поступательно и динамично

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются поступательно и динамично, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры.
"Самое главное - они (отношения между Россией и Таджикистаном - ред.) продолжают поступательно и динамично развиваться", - сказал российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин
Вчера, 18:03
 
ТаджикистанБелоруссияРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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