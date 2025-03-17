https://ria.ru/20250317/putin-2005560109.html

Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин

Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025

Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, заявил Путин

Отношения России и Таджикистана развиваются поступательно и динамично, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:21:00+03:00

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2025-03-17T18:25:00+03:00

таджикистан

белоруссия

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владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются поступательно и динамично, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. "Самое главное - они (отношения между Россией и Таджикистаном - ред.) продолжают поступательно и динамично развиваться", - сказал российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/rossija-2005554534.html

таджикистан

белоруссия

россия

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Путин об отношениях между Россией и Таджикистаном Отношения между Россией и Таджикистаном носят союзнический и стратегический характер, подчеркнул Путин. 2025-03-17T18:21 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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таджикистан, белоруссия, россия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире