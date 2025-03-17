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Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда - РИА Новости, 17.03.2025
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17:55 17.03.2025 (обновлено: 18:06 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005549874.html
Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда
Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда - РИА Новости, 17.03.2025
Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда
Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:55:00+03:00
2025-03-17T18:06:00+03:00
таджикистан
общество
россия
владимир путин
эмомали рахмон
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент Владимир Путин.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры."Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана... Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подобные разъяснения правил в сфере миграции", - сказал глава государства по итогам российско-таджикистанских переговоров.
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таджикистан, общество, россия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, белоруссия
Таджикистан, Общество, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда

Путин: РФ обеспечивает достойные условия труда для граждан Таджикистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент Владимир Путин.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
"Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана... Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подобные разъяснения правил в сфере миграции", - сказал глава государства по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин рассказал о союзническом характере отношений с Таджикистаном
дополняется ...
 
ТаджикистанОбществоРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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