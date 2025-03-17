https://ria.ru/20250317/putin-2005549874.html

Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда

Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда - РИА Новости, 17.03.2025

Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда

Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:55:00+03:00

2025-03-17T17:55:00+03:00

2025-03-17T18:06:00+03:00

таджикистан

общество

россия

владимир путин

эмомали рахмон

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент Владимир Путин.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры."Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана... Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подобные разъяснения правил в сфере миграции", - сказал глава государства по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/otnoshenija-2005548650.html

таджикистан

россия

белоруссия

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таджикистан, общество, россия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, белоруссия