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Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером - РИА Новости, 17.03.2025
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15:32 17.03.2025 (обновлено: 16:03 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером - РИА Новости, 17.03.2025
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером
Жители Молдавии назвали президента Владимира Путина самым сильным политическим лидером Европейского континента, свидетельствуют данные опроса, который провела... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:32:00+03:00
2025-03-17T16:03:00+03:00
в мире
молдавия
россия
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владимир путин
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эммануэль макрон
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КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Жители Молдавии назвали президента Владимира Путина самым сильным политическим лидером Европейского континента, свидетельствуют данные опроса, который провела местная гражданская платформа "За честные выборы".Участники исследования, проживающие в четырех крупнейших городах Молдавии — Кишиневе, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, ответили на вопрос, какой политик, по их мнению, способен вывести страну из политического кризиса. Им предложили выбрать одного из девяти кандидатов:Меньше молдаванам импонировали канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, глава польского правительства Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони. Опрос проводили 15-16 марта, в нем приняли участие 4288 человек.
https://ria.ru/20250317/putin-2005480789.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир путин, александр лукашенко, эммануэль макрон, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером

Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером континента

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Жители Молдавии назвали президента Владимира Путина самым сильным политическим лидером Европейского континента, свидетельствуют данные опроса, который провела местная гражданская платформа "За честные выборы".
Участники исследования, проживающие в четырех крупнейших городах Молдавии — Кишиневе, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, ответили на вопрос, какой политик, по их мнению, способен вывести страну из политического кризиса. Им предложили выбрать одного из девяти кандидатов:
  • лидером стал Владимир Путин, за него отдали голоса 32 процента молдаван;
  • 12 процентов респондентов хотели бы видеть во главе Молдавии политика, по образу и стилю управления схожего с президентом Белоруссии Александром Лукашенко;
  • президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский разделили третье место рейтинга политических симпатий, набрав по десять процентов.
Меньше молдаванам импонировали канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, глава польского правительства Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони.
Опрос проводили 15-16 марта, в нем приняли участие 4288 человек.
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