Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером континента
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Жители Молдавии назвали президента Владимира Путина самым сильным политическим лидером Европейского континента, свидетельствуют данные опроса, который провела местная гражданская платформа "За честные выборы".
Участники исследования, проживающие в четырех крупнейших городах Молдавии — Кишиневе, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, ответили на вопрос, какой политик, по их мнению, способен вывести страну из политического кризиса. Им предложили выбрать одного из девяти кандидатов:
- лидером стал Владимир Путин, за него отдали голоса 32 процента молдаван;
- 12 процентов респондентов хотели бы видеть во главе Молдавии политика, по образу и стилю управления схожего с президентом Белоруссии Александром Лукашенко;
- президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский разделили третье место рейтинга политических симпатий, набрав по десять процентов.
Меньше молдаванам импонировали канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, глава польского правительства Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони.
Опрос проводили 15-16 марта, в нем приняли участие 4288 человек.