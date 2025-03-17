https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html

Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером

Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером - РИА Новости, 17.03.2025

Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером

Жители Молдавии назвали президента Владимира Путина самым сильным политическим лидером Европейского континента, свидетельствуют данные опроса, который провела... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:32:00+03:00

2025-03-17T15:32:00+03:00

2025-03-17T16:03:00+03:00

в мире

молдавия

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владимир путин

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эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Жители Молдавии назвали президента Владимира Путина самым сильным политическим лидером Европейского континента, свидетельствуют данные опроса, который провела местная гражданская платформа "За честные выборы".Участники исследования, проживающие в четырех крупнейших городах Молдавии — Кишиневе, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, ответили на вопрос, какой политик, по их мнению, способен вывести страну из политического кризиса. Им предложили выбрать одного из девяти кандидатов:Меньше молдаванам импонировали канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, глава польского правительства Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони. Опрос проводили 15-16 марта, в нем приняли участие 4288 человек.

https://ria.ru/20250317/putin-2005480789.html

молдавия

россия

кишинев

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир путин, александр лукашенко, эммануэль макрон, еврокомиссия