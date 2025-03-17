https://ria.ru/20250317/putin-2005511698.html

Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией

Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией - РИА Новости, 17.03.2025

Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:16:00+03:00

2025-03-17T15:16:00+03:00

2025-03-17T15:16:00+03:00

владимир путин

таджикистан

россия

душанбе

эмомали рахмон

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. "Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе", - сказал Путин во время российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/navruz-2005510572.html

таджикистан

россия

душанбе

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владимир путин, таджикистан, россия, душанбе, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире