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Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией - РИА Новости, 17.03.2025
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15:16 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005511698.html
Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией
Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией - РИА Новости, 17.03.2025
Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:16:00+03:00
2025-03-17T15:16:00+03:00
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таджикистан
россия
душанбе
эмомали рахмон
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. "Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе", - сказал Путин во время российско-таджикистанских переговоров.
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владимир путин, таджикистан, россия, душанбе, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Душанбе, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, В мире
Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией

Путин надеется, что народ Таджикистана выступает за хорошие отношения с РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры.
"Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе", - сказал Путин во время российско-таджикистанских переговоров.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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Владимир ПутинТаджикистанРоссияДушанбеЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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