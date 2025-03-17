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Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 17.03.2025
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск, несмотря попытки ВСУ проводить контратаки, на РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:44:00+03:00
2025-03-17T09:44:00+03:00
2025-03-17T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск, несмотря попытки ВСУ проводить контратаки, на отдельных направлениях есть улучшение позиций, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Ситуация по-прежнему под контролем Вооруженных сил РФ. Если брать курахово-угледарское направление, то видим постепенное продвижение и расширение зоны контроля со стороны бойцов Вооруженных сил Российской Федерации. Встречные бои фиксируются на подступах к населенному пункту Богатырь", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что на красноармейском направлении, куда командованием ВСУ было переброшено наибольшее количество резервов с курского направления, ситуация остается напряженной, противник пытается контратаковать, но российским подразделениям удается стабилизировать ситуацию на этом направлении.
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Пушилин: ситуация на фронтах ДНР находится под контролем российских войск