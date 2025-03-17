https://ria.ru/20250317/pushilin-2005426789.html

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 17.03.2025

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск, несмотря попытки ВСУ проводить контратаки, на РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:44:00+03:00

2025-03-17T09:44:00+03:00

2025-03-17T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск, несмотря попытки ВСУ проводить контратаки, на отдельных направлениях есть улучшение позиций, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Ситуация по-прежнему под контролем Вооруженных сил РФ. Если брать курахово-угледарское направление, то видим постепенное продвижение и расширение зоны контроля со стороны бойцов Вооруженных сил Российской Федерации. Встречные бои фиксируются на подступах к населенному пункту Богатырь", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что на красноармейском направлении, куда командованием ВСУ было переброшено наибольшее количество резервов с курского направления, ситуация остается напряженной, противник пытается контратаковать, но российским подразделениям удается стабилизировать ситуацию на этом направлении.

https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275806.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность