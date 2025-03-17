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ПСБ запустил информационный телеграм-канал для новых регионов - РИА Новости, 17.03.2025
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12:31 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/psb-2005466637.html
ПСБ запустил информационный телеграм-канал для новых регионов
ПСБ запустил информационный телеграм-канал для новых регионов - РИА Новости, 17.03.2025
ПСБ запустил информационный телеграм-канал для новых регионов
ПСБ запустил специальный телеграм-канал, в котором жители новых регионов смогут обучаться основам финансовой грамотности и получать полезную экономическую... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:31:00+03:00
2025-03-17T12:31:00+03:00
технологии
донбасс
новороссия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ПСБ запустил специальный телеграм-канал, в котором жители новых регионов смогут обучаться основам финансовой грамотности и получать полезную экономическую информацию, сообщает банк. Канал "ПСБ для своих" рассчитан на широкую аудиторию. Его целевая аудитория - предприниматели и те, кто собирается открыть бизнес, люди, стремящиеся научиться тонкостям ведения семейного бюджета и узнать новое о банковских инструментах, нацеленные на карьерный рост специалисты, а также родители, желающие привить детям основы финансовой грамотности, и многие другие. В частности, канал расскажет, куда можно вложить средства, как противодействовать финансовым мошенникам, поделится реальными историями успеха предпринимателей из Донбасса и Новороссии. Читатели смогут знакомиться с новостями экономики, законодательства и социальной сферы, обсудить интересующие вопросы в комментариях и получить обратную связь от экспертов.
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донбасс
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технологии, донбасс, новороссия, псб (банк псб)
Технологии, Донбасс, Новороссия, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ запустил информационный телеграм-канал для новых регионов

Открыт финансовый телеграм-канал "ПСБ для своих" для жителей новых регионов

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ПСБ запустил специальный телеграм-канал, в котором жители новых регионов смогут обучаться основам финансовой грамотности и получать полезную экономическую информацию, сообщает банк.
Канал "ПСБ для своих" рассчитан на широкую аудиторию. Его целевая аудитория - предприниматели и те, кто собирается открыть бизнес, люди, стремящиеся научиться тонкостям ведения семейного бюджета и узнать новое о банковских инструментах, нацеленные на карьерный рост специалисты, а также родители, желающие привить детям основы финансовой грамотности, и многие другие.
В частности, канал расскажет, куда можно вложить средства, как противодействовать финансовым мошенникам, поделится реальными историями успеха предпринимателей из Донбасса и Новороссии. Читатели смогут знакомиться с новостями экономики, законодательства и социальной сферы, обсудить интересующие вопросы в комментариях и получить обратную связь от экспертов.
Логотип ПСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ПСБ запустил новые сберегательные продукты для граждан
12 марта, 16:45
 
ТехнологииДонбассНовороссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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