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В МЧС подтвердили увольнение замначальника курского ведомства Припуты - РИА Новости, 17.03.2025
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12:33 17.03.2025 (обновлено: 12:37 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/priputa-2005467330.html
В МЧС подтвердили увольнение замначальника курского ведомства Припуты
В МЧС подтвердили увольнение замначальника курского ведомства Припуты - РИА Новости, 17.03.2025
В МЧС подтвердили увольнение замначальника курского ведомства Припуты
Заместитель главы МЧС России по Курской области полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны и защиты населения в регионе, уволен с... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:33:00+03:00
2025-03-17T12:37:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель главы МЧС России по Курской области полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны и защиты населения в регионе, уволен с занимаемой должности 11 марта после проведения антикоррупционнной проверки в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в региональном главке министерства."В отношении заместителя начальника главного управления МЧС России по Курской области (по гражданской обороне и защите населения) полковника Припуты Л.К. проведена проверка соблюдения им установленных законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей, по результатам которой принято решение о его увольнении с военной службы с зачислением в запас в связи с утратой доверия к военнослужащему", - говорится в ответе регионального главка МЧС РФ на соответствующий запрос РИА Новости.В документе отмечается, что 11 марта полковник Леонид Припута был исключен из списков личного состава главного управления МЧС России по Курской области.Ранее в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Припуту могли снять с занимаемой должности по итогам проведенной инспекторской проверки; его увольнение произошло сразу после возбуждения МВД РФ уголовного дела о мошенничестве почти на 160 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах и может быть связано с ним.На прошлой неделе в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых "зубами дракона", было заведено уголовное дело. Заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО).Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил впоследствии, что правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье Курской области.Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
https://ria.ru/20250214/vzyatka-1999303402.html
https://ria.ru/20250305/mvd-2003204476.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В МЧС подтвердили увольнение замначальника курского ведомства Припуты

Замглавы курского МЧС Припуту уволили после проверки на коррупцию

© Фото : Курский ГАУ/ВКонтактеЛеонид Припута
Леонид Припута - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Курский ГАУ/ВКонтакте
Леонид Припута. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заместитель главы МЧС России по Курской области полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны и защиты населения в регионе, уволен с занимаемой должности 11 марта после проведения антикоррупционнной проверки в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в региональном главке министерства.
"В отношении заместителя начальника главного управления МЧС России по Курской области (по гражданской обороне и защите населения) полковника Припуты Л.К. проведена проверка соблюдения им установленных законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей, по результатам которой принято решение о его увольнении с военной службы с зачислением в запас в связи с утратой доверия к военнослужащему", - говорится в ответе регионального главка МЧС РФ на соответствующий запрос РИА Новости.
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В документе отмечается, что 11 марта полковник Леонид Припута был исключен из списков личного состава главного управления МЧС России по Курской области.
Ранее в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Припуту могли снять с занимаемой должности по итогам проведенной инспекторской проверки; его увольнение произошло сразу после возбуждения МВД РФ уголовного дела о мошенничестве почти на 160 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в приграничных районах и может быть связано с ним.
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На прошлой неделе в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых "зубами дракона", было заведено уголовное дело. Заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО).
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил впоследствии, что правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье Курской области.
Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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