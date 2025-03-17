https://ria.ru/20250317/predprinimateli-2005540172.html

Около 4000 предпринимателей прошли обучение в алтайском центре "Мой бизнес"

Около 4000 предпринимателей прошли обучение в алтайском центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 17.03.2025

Около 4000 предпринимателей прошли обучение в алтайском центре "Мой бизнес"

Порядка 4 тысяч предпринимателей, самозанятых и физических лиц, желающих открыть свое дело, приняли участие в 119 образовательных программах алтайского центра... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Порядка 4 тысяч предпринимателей, самозанятых и физических лиц, желающих открыть свое дело, приняли участие в 119 образовательных программах алтайского центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам заместителя директора регионального центра "Мой бизнес", руководителя Центра поддержки предпринимательства Ирины Черепановой, в прошлом году особенно востребованы были программы по инструментам для успешного маркетинга, продажам на маркетплейсах, нейросетям, созданию сильной команды и многие другие. Также в 2024 году центр "Мой бизнес" провел обучение по перспективному направлению "Управление франчайзинговой сетью", которое помогает краевым предпринимателям масштабировать свое дело, а самые подходящие кейсы затем могут быть упакованы во франшизу. Участница обучения, основатель коворкинга "Вселенная" Светлана Полковникова отметила, что программа хорошо структурирована и в ней дана оценка рискам, с которыми может столкнуться бизнес. Кроме того, центр знакомит с мерами господдержки в рамках проекта автопоезд "Мой бизнес" весь регион. За прошлый год специалисты центра посетили 25 районов края и провели семинары для 515 потенциальных и действующих предпринимателей и самозанятых граждан.

https://ria.ru/20250317/tovary-2005524249.html

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