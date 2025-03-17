https://ria.ru/20250317/pozitsii-2005418542.html

Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области

Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры оставленных укрепленных позиций ВСУ, которые были выбиты военнослужащими группировки войск "Север" в ходе освобождения... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:27:00+03:00

2025-03-17T08:27:00+03:00

2025-03-17T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры оставленных укрепленных позиций ВСУ, которые были выбиты военнослужащими группировки войск "Север" в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области. На кадрах запечатлена сгоревшая украинская техника, иностранные боеприпасы и вооружение, оставленные украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным "Восток" показал ручной гранатомет, сделанный на Украине по американским чертежам, американские выстрелы, чешские гранатометы и пулеметы, шведский ручной гранатомет, сингапурский гранатомет, ПТРК Javelin. На кадрах также показаны укрепления ВСУ на возвышенности, где преимущественно базировались расчеты БПЛА противника. На видео попали и явно неиспользованные новые дроны, брошенные военными ВСУ на позициях. Как пояснил стрелок с позывным "Луна", когда российские войска выбили противника из лесопосадки, продвигаться в населенные пункты стало намного проще благодаря тому, что поддержки БПЛА у ВСУ больше не было - все операторы находились именно в этой лесопосадке. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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Оставленная техника ВСУ в освобожденных населенных пунктах в Курской области Минобороны публикует кадры оставленных техники и позиций ВСУ, которых выбили военные группировки "Север" в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное в Курской области. 2025-03-17T08:27 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность