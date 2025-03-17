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В Абакане загорелся торговый центр - РИА Новости, 17.03.2025
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09:49 17.03.2025 (обновлено: 10:16 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pozhar-2005427593.html
В Абакане загорелся торговый центр
В Абакане загорелся торговый центр - РИА Новости, 17.03.2025
В Абакане загорелся торговый центр
Пожар в торговом центре в Абакане ликвидируют на площади 200 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:49:00+03:00
2025-03-17T10:16:00+03:00
происшествия
абакан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Пожар в торговом центре в Абакане ликвидируют на площади 200 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Абакане МЧС России тушат торговый центр. На улице Пушкина горит здание на 200 "квадратах". Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают 33 специалиста и 12 единиц техники. В республиканском главке МЧС уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 12.10 (8.10 мск), из здания эвакуированы 10 человек.По данным прокуратуры Хакасии, возгорание произошло на верхнем этаже торгового центра "Саяны". Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей.
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происшествия, абакан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Абакан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абакане загорелся торговый центр

МЧС: в Абакане тушат пожар в торговом центре на площади 200 квадратов

© МЧС России/TelegramМесто пожара в торговом центре в Абакане
Место пожара в торговом центре в Абакане - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© МЧС России/Telegram
Место пожара в торговом центре в Абакане
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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Пожар в торговом центре в Абакане ликвидируют на площади 200 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Абакане МЧС России тушат торговый центр. На улице Пушкина горит здание на 200 "квадратах". Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают 33 специалиста и 12 единиц техники.
В республиканском главке МЧС уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 12.10 (8.10 мск), из здания эвакуированы 10 человек.
По данным прокуратуры Хакасии, возгорание произошло на верхнем этаже торгового центра "Саяны". Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей.
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ПроисшествияАбаканРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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