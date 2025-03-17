https://ria.ru/20250317/pozhar-2005410229.html
Пожарные тушат пал травы возле Уссурийска
Пожарные тушат пал травы возле Уссурийска - РИА Новости, 17.03.2025
Пожарные тушат пал травы возле Уссурийска
Пожарные тушат пал травы у объездной трассы у Уссурийска Приморского края, где из-за дыма на проезжей части отмечается практически нулевая видимость. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:39:00+03:00
2025-03-17T06:39:00+03:00
2025-03-17T06:39:00+03:00
происшествия
уссурийск
приморский край
михайловский район
олег кожемяко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Пожарные тушат пал травы у объездной трассы у Уссурийска Приморского края, где из-за дыма на проезжей части отмечается практически нулевая видимость. В соцсетях разошлось видео, снятое из движущегося по объездной трассе у Уссурийска автомобиля. Дорогу заволокло дымом, видимость очень плохая, на небольшом участке трассы уже произошло две автомобильных аварии. "Пал травы, работают пожарные ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Пожарная часть, прикомандированная к Михайловскому району, - четыре человека, УАЗ "Фермер", воздуходувки. Площадь пока не известна. Работают с 10.52 (03.52 мск)", - сказал РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. Как сообщает правительство Приморья, в понедельник на совещании с руководителями органов исполнительной власти губернатор Олег Кожемяко поручил главам районов сосредоточить на своих территориях необходимые силы и средства для оперативного тушения пожаров. "Нужно выставить полицейские посты на дорогах, предупреждать граждан о правилах нахождения в лесу. Собственников территорий, где прошли пожары, нужно привлекать к ответственности", – приводятся слова Кожемяко. Ранее в понедельник краевые власти сообщили, что за сутки в Приморье потушены природные пожары на площади свыше 2,1 тысячи гектаров, еще один очаг локализован на 70 гектарах. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора от 12 марта, уровень допустимого содержания в атмосферном воздухе вредных веществ в районах не превышен.
https://ria.ru/20250317/pozhary-2005404296.html
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005261677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край, михайловский район, олег кожемяко, ульяновский автомобильный завод (уаз), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Михайловский район, Олег Кожемяко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Пожарные тушат пал травы возле Уссурийска
Пожарные тушат пал травы у объездной трассы у Уссурийска