В Одесской области после взрывов повреждена энергетическая инфраструктура
Кипер: в Одесской области взрывами повредило энергетическую инфраструктуру
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины после взрывов, 500 абонентов в пригороде Одессы остались без света, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов сейчас находятся без электроэнергии. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - написал Кипер.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области ночью объявляли воздушную тревогу.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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