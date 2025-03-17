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Республика Сербская сформирует пограничную полицию, заявил Додик - РИА Новости, 17.03.2025
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19:45 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/politsiya-2005583366.html
Республика Сербская сформирует пограничную полицию, заявил Додик
Республика Сербская сформирует пограничную полицию, заявил Додик - РИА Новости, 17.03.2025
Республика Сербская сформирует пограничную полицию, заявил Додик
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) сформирует собственную пограничную полицию в соответствии с мирным Дейтонским соглашением 1995 года, которое... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:45:00+03:00
2025-03-17T19:45:00+03:00
в мире
справки
босния и герцеговина
сараево
республика сербская
милорад додик
оон
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) сформирует собственную пограничную полицию в соответствии с мирным Дейтонским соглашением 1995 года, которое определило устройство БиГ, сообщил президент Милорад Додик. В настоящее время границу всей БиГ охраняет и осуществляет контроль въезда и выезда пограничная полиция Боснии и Герцеговины, чье руководство находится в Сараево. "Сегодня в палате Республики в Баня-Луке состоялось заседание высшего руководства РС, на котором принято заключение о том, что РС сформирует пограничную полицию в соответствии с Дейтонским соглашением его приложением номер два. Сформирована рабочая группа, которая сегодня провела первую встречу в связи с разработкой закона, который будет регулировать работу пограничной полиции на территории Республики Сербской", - написал Додик в соцсети Х. Он напомнил, что в период с 1996 до 2000 года пограничный контроль со стороны Республики Сербской осуществляла полиция РС, но "вопреки Дейтонскому соглашению и конституции БиГ 13 января 2000 года высокий представитель Вольфганг Петрич своим решением" установил государственную пограничную полицию БиГ. Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250316/dodik-2005259023.html
https://ria.ru/20250226/parlament-2001831547.html
босния и герцеговина
сараево
республика сербская
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в мире, справки, босния и герцеговина, сараево, республика сербская, милорад додик, оон
В мире, Справки, Босния и Герцеговина, Сараево, Республика Сербская, Милорад Додик, ООН
Республика Сербская сформирует пограничную полицию, заявил Додик

Президент Додик: Республика Сербская сформирует собственную пограничную полицию

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) сформирует собственную пограничную полицию в соответствии с мирным Дейтонским соглашением 1995 года, которое определило устройство БиГ, сообщил президент Милорад Додик.
В настоящее время границу всей БиГ охраняет и осуществляет контроль въезда и выезда пограничная полиция Боснии и Герцеговины, чье руководство находится в Сараево.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика
16 марта, 00:53
"Сегодня в палате Республики в Баня-Луке состоялось заседание высшего руководства РС, на котором принято заключение о том, что РС сформирует пограничную полицию в соответствии с Дейтонским соглашением его приложением номер два. Сформирована рабочая группа, которая сегодня провела первую встречу в связи с разработкой закона, который будет регулировать работу пограничной полиции на территории Республики Сербской", - написал Додик в соцсети Х.
Он напомнил, что в период с 1996 до 2000 года пограничный контроль со стороны Республики Сербской осуществляла полиция РС, но "вопреки Дейтонскому соглашению и конституции БиГ 13 января 2000 года высокий представитель Вольфганг Петрич своим решением" установил государственную пограничную полицию БиГ.
Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным
26 февраля, 23:30
 
В миреСправкиБосния и ГерцеговинаСараевоРеспублика СербскаяМилорад ДодикООН
 
 
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